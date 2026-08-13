Hugo Souza denuncia racismo, e árbitro paralisa Rosario Central x Corinthians
O árbitro Andrés Matonte paralisou o jogo aos 21 minutos após o goleiro acusar a torcida adversária de racismo
O árbitro Andrés Matonte (URU), responsável pelo apito na partida entre Rosario Central e Corinthians, na noite desta quinta-feira (13), pela Libertadores, paralisou o jogo aos 21 minutos após o goleiro Hugo Souza acusar a torcida adversária de racismo.
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Em seguida, o árbitro se dirigiu ao quarto árbitro e relatou as reclamações de Hugo Souza. Além do atacante Ángel Di María pedir para os torcedores pararem, o locutor do estádio também fez alertas contra o racismo.
O protocolo antirracista funciona em três etapas. Na primeira, o árbitro recebe a denúncia dos jogadores ou de alguém do quadro de arbitragem e paralisa o jogo. Outra possibilidade é que ele mesmo tenha observado a ocorrência de alguma ofensa racista e acione o protocolo.
Na segunda etapa, o árbitro faz os gestos e comunica que o jogo está suspenso. Se houver telão no estádio, há a explicação da situação. O sistema de som também faz um alerta sobre o problema. Se as ofensas estiverem partindo da torcida, há uma comunicação de que a partida pode ser cancelada caso o problema persista. O juiz pode determinar que as equipes deixem o campo enquanto a questão não for resolvida.
Por fim, se o problema não for definitivamente solucionado, o árbitro encerra a partida. A equipe cujo jogador ou torcedor tiver cometido a ofensa racista pode perder o jogo por WO, após processo conduzido pela federação responsável pelo torneio.
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Manual antirracista
O caso aconteceu na semana em que a Conmebol apresentou o "Manual para a Identificação e Prevenção de Condutas Discriminatórias no Futebol Sul-Americano". O documento foi elaborado pela força-tarefa contra o racismo, a discriminação e a violência e reúne definições, estatísticas, exemplos de condutas discriminatórias e orientações para prevenção e tratamento dos casos.
O manual também apresenta os mecanismos de ação e o canal oficial de reclamações da Conmebol. O conteúdo é destinado a clubes, associações filiadas, árbitros, oficiais de jogo, jogadores, comissões técnicas, profissionais da imprensa, criadores de conteúdo, torcedores e público em geral.
O documento ainda detalha ações da entidade nas áreas de educação, monitoramento, cooperação institucional e aplicação de medidas disciplinares.
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