Com um a menos, Corinthians segura pressão e empata com Rosario Central Allan foi expulso na segunda etapa após receber o segundo amarelo

Corinthians e Rosario Central ficaram no empate em 0 a 0 no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, realizado no Estádio Gigante de Arroyito, em Rosário (ARG). O Timão chegou a ficar com um jogador a menos, mas conseguiu segurar o placar.

Com o resultado, qualquer vitória do Timão no jogo de volta garante a classificação para a próxima fase, o mesmo acontecendo com o Rosario Central. Em caso de novo empate, a decisão será nos pênaltis. A partida de volta está marcada para a próxima quinta-feira (20), na Neo Química Arena, às 21h. Antes, o Timão recebe o Cruzeiro no mesmo estádio, no domingo (16), às 19h30.

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Equilíbrio nos 45 minutos iniciais

A primeira etapa foi marcada pelo equilíbrio entre Corinthians e Rosario Central. Os donos da casa tiveram a primeira chance aos 11 minutos, em finalização de fora da área do atacante Campaz, que obrigou Hugo Souza a fazer grande defesa. O Timão respondeu aos 42, quando Matheuzinho cobrou falta e Matheus Bidu cabeceou na trave. Antes do fim do primeiro tempo, os jogadores se envolveram em um conflito que rendeu cartão amarelo para atletas dos dois lados.

Empate importante

A segunda etapa começou com menos pressão do Rosario Central, que mantinha a posse de bola, mas tinha dificuldade para levar perigo. Quando ficou com um jogador a mais, a equipe argentina passou a pressionar, mas viu Hugo Souza aparecer nos momentos decisivos para garantir o resultado. O goleiro, inclusive, denunciou um caso de racismo ao árbitro da partida, que interrompeu o jogo por alguns minutos.

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Visão do Lance!

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Aos 38 minutos, Di María mandou uma bomba em direção ao gol e viu Hugo Souza fazer grande defesa. O lance foi importante, já que o Rosario Central havia acabado de ficar com um jogador a mais e pressionava em busca do gol.

Deu aula 🏅

O goleiro Hugo Souza fez duas defesas importantes que ajudaram a garantir o resultado. A primeira aconteceu ainda no primeiro tempo, em finalização de Campaz. A segunda veio já com um jogador a menos, em uma bomba de Di María. O goleiro foi fundamental para manter o resultado.

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Ficou abaixo 📉

O volante Allan, que vinha tendo uma grande sequência, errou em um momento determinante da partida. Já com cartão amarelo, cometeu outra falta mais dura, foi expulso e deixou a equipe desfalcada na reta final.

Confira as informações do jogo entre Rosario Central x Corinthians

✅ FICHA TÉCNICA

Rosario Central 0x0 Corinthians

Libertadores

📆 Data e horário: quinta-feira (13), às 21h30 (horário de Brasília)

📍 Local: Estádio Gigante de Arroyito, em Rosário (ARG)

🥅 Gols: x

🟨 Cartões amarelos: Pizarro, Copetti, Coronel (ROS); Breno Bidon, Matheuzinho, Allan (duas vezes) (COR)

🟥 Cartões vermelhos: Allan (COR)

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ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Andrés Matonte (URU)

🚩 Assistentes: Martín Soppi (URU) e Pablo Llarena (URU)

🖥️ VAR: Christian Ferreyra (URU)



⚽ESCALAÇÕES

ROSÁRIO CENTRAL: Ledesma; Coronel, Ovando, Gaston Ávila e Sández; Ibarra, Pizarro (Navarro), Cantizano, Di María e Campaz; Copetti. (Técnico: Jorge Almirón)

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Allan, Breno Bidon e Rodrigo Garro (Carrillo); Kaio César e Pedro Raul. (Técnico: Fernando Diniz)

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