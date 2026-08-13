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Dê suas notas: avalie os jogadores do Corinthians no empate com o Rosario Central

Equipes não saíram do zero no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
13/08/2026 23:46
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Rosario Central x Corinthians
Rosario Central e Corinthians empataram sem gols na Argentina (Foto: Juan Jose Garcia/Brazil Photo Press/FolhapresS)

Pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, Corinthians e Rosario Central ficaram no empate em 0 a 0, em duelo realizado no Estádio Gigante de Arroyito, em Rosário (ARG). O Timão chegou a ficar com um jogador a menos, mas conseguiu segurar o placar.

➡️ Com um a menos, Corinthians segura pressão e empata com Rosario Central

Com o resultado, qualquer vitória do Timão no jogo de volta garante a classificação para a próxima fase, o mesmo acontecendo com o Rosario Central. Em caso de novo empate, a decisão será nos pênaltis. A partida de volta está marcada para a próxima quinta-feira (20), na Neo Química Arena, às 21h (de Brasília). Antes, o Timão recebe o Cruzeiro no mesmo estádio, no domingo (16), às 19h30 (de Brasília).

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Como foi Rosario Central x Corinthians?

A primeira etapa foi marcada pelo equilíbrio entre Corinthians e Rosario Central. Os donos da casa tiveram a primeira chance aos 11 minutos, em finalização de fora da área do atacante Campaz, que obrigou Hugo Souza a fazer grande defesa. O Timão respondeu aos 42, quando Matheuzinho cobrou falta e Matheus Bidu cabeceou na trave. Antes do fim do primeiro tempo, os jogadores se envolveram em um conflito que rendeu cartão amarelo para atletas dos dois lados.

A segunda etapa começou com menos pressão do Rosario Central, que mantinha a posse de bola, mas tinha dificuldade para levar perigo. Quando ficou com um jogador a mais, a equipe argentina passou a pressionar, mas viu Hugo Souza aparecer nos momentos decisivos para garantir o resultado. O goleiro, inclusive, denunciou um caso de racismo ao árbitro da partida, que interrompeu o jogo por alguns minutos.

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Rosario Central x Corinthians
(Foto: Juan Jose Garcia/Brazil Photo Press/FolhapresS)
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