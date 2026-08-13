Rosario Central x Corinthians será disputado em meio à reforma do Gigante de Arroyito Estádio passará por mudanças estruturais e terá maior capacidade

O Corinthians entrará em campo na noite desta quinta-feira (13), às 21h30 (de Brasília), para enfrentar o Rosario Central em um cenário diferente. Isso porque o palco deste primeiro duelo das oitavas de final da Libertadores, o Estádio Gigante de Arroyito, na Argentina, passa por uma reforma para expandir a capacidade de público.

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O local ganhará um terceiro andar como parte do novo projeto de ampliação do estádio do Rosario Central, em obra que prevê um aumento de aproximadamente 10% na capacidade atual, levando a lotação para cerca de 52 mil espectadores. Atualmente, o local comporta aproximadamente 45 mil torcedores.

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Gigante de Arroyito passou por uma reforma recente, que incluiu o rebaixamento do gramado (Foto: Guilherme Lesnok / Lance!)

O projeto foi apresentado pelo clube com imagens das futuras intervenções e referências a personagens marcantes da história do Rosario Central. No material de divulgação, o clube utilizou imagens e menções a nomes como Roberto Fontanarrosa, Ángel Tulio Zof, César Luis Menotti, Omar Palma, Ivana Garcilazo e Miguel Ángel Russo.

A presença dessas figuras no anúncio reforça o caráter simbólico do projeto e a intenção de relacionar a modernização do estádio à história do clube.

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A ampliação será mais uma intervenção no Gigante de Arroyito nos últimos anos, já que, no fim de 2024, reformas anteriores elevaram a capacidade do estádio para 46.955 espectadores. Naquele processo, o campo de jogo foi rebaixado em aproximadamente 80 centímetros. O fosso perimetral que separava o gramado das arquibancadas também foi fechado.

O presidente do Rosario Central esclareceu que a obra não contará com investimento ou aporte de capital externo. O custo total da ampliação será bancado integralmente pelo próprio clube.

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Projeto de ampliação do Gigante de Arroyito prevê a construção de um terceiro andar (Foto: Guilherme Lesnok / Lance!)

Histórico do confronto

Corinthians e Rosário Central têm um histórico com apenas dois confrontos oficiais, ambos disputados nas oitavas de final da Libertadores de 2000. O duelo teve desfecho positivo para o Timão, no qual avançou para as quartas de final da competição daquela edição.

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Em resumo, a primeira partida entre as equipes foi disputada em Rosário, e a equipe argentina venceu por 3 x 2. Na volta, no Pacaembu, o Corinthians devolveu o placar do jogo da ida, por 3 x 2, levando a eliminatória para os pênaltis. Com a vitória nos pênaltis por 4x3, o Timão saiu vitorioso do confronto.

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