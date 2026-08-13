Rosario x Corinthians: torcedores sofrem queda nas arquibancadas antes do jogo Incidente aconteceu antes do duelo pelas oitavas de final da Libertadores

Torcedores do Corinthians se envolveram em uma queda durante o tradicional "Poropopó", canto da torcida alvinegra, antes da bola rolar contra o Rosario Central, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores.

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Durante o cântico da torcida, uma avalanche de torcedores avançou para baixo, provocando o incidente. Um grupo do staff do estádio se dirigiu ao local para prestar atendimento médico. Uma maca foi oferecida para retirar um dos torcedores machucados, mas foi recusada. Em seguida, retornaram ao lugar.

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A expectativa é de que cerca de 2 mil torcedores corintianos estejam presentes no jogo.

Gigante de Arroyito passa por reformas (Foto: Guilherme Lesnok / Lance!)

Reforma no estádio argentino

O local ganhará um terceiro andar como parte do novo projeto de ampliação do estádio do Rosario Central, em obra que prevê um aumento de aproximadamente 10% na capacidade atual, levando a lotação para cerca de 52 mil espectadores. Atualmente, o local comporta aproximadamente 45 mil torcedores.

O projeto foi apresentado pelo clube com imagens das futuras intervenções e referências a personagens marcantes da história do Rosario Central. No material de divulgação, o clube utilizou imagens e menções a nomes como Roberto Fontanarrosa, Ángel Tulio Zof, César Luis Menotti, Omar Palma, Ivana Garcilazo e Miguel Ángel Russo.

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A presença dessas figuras no anúncio reforça o caráter simbólico do projeto e a intenção de relacionar a modernização do estádio à história do clube.

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