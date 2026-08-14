Após sofrer racismo em Rosario x Corinthians, Hugo Souza desabafa: 'Sempre acontece aqui'
Árbitro paralisou o jogo após o goleiro acusar a torcida adversária de racismo
Mais um lamentável episódio de denúncia de racismo em uma partida de Libertadores aconteceu na noite desta quinta-feira (13), quando o Corinthians foi à Argentina enfrentar o Rosario Central pelo jogo de ida das oitavas de final do torneio continental. O goleiro Hugo Souza foi a vítima da vez e avisou o árbitro uruguaio Andrés Matonte aos 21 minutos do segundo tempo.
Hugo Souza denuncia racismo, e árbitro paralisa Rosario Central x Corinthians
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Após ser avisado pelo corintiano, o árbitro se dirigiu ao quarto árbitro e relatou as reclamações de Hugo Souza. Além do atacante Ángel Di María pedir para os torcedores pararem, o locutor do estádio também fez alertas contra o racismo.
- Aqui, infelizmente, toda vez que a gente vem jogar é assim. É o jogo todo, parece comum. Parece uma coisa comum, que não pode ser. É o jogo todo... chamaram de macaco, mono, negro de m*. Mas isso é uma coisa que acontece frequentemente aqui. Bom, a minha única atitude e o que eu posso fazer é comunicar ao juiz, falar. Porque, infelizmente, é frequente aqui. O que a gente tem que fazer é tentar manter a cabeça no jogo e torcer para que isso um dia mude - desabafou o goleiro do Corinthians na saída de campo.
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Em relação ao empate na Argentina, o arqueiro acredita que foi um ponto importante, apesar de terem ido para vencer.
- Acho que a gente veio com o objetivo muito claro que era de não sofrer gol. E a gente queria, óbvio, a vitória para ganhar uma vantagem aqui fora de casa. Mas a gente sabe que o resultado foi importante, é bom. Agora a gente vai para dentro de casa com força total buscar essa classificação. Mas a equipe fez um grande jogo - completou Hugo Souza.
Corinthians se manifesta após racismo envolvendo Hugo Souza
"O Sport Club Corinthians Paulista repudia veementemente e lamenta mais um episódio de racismo no futebol. Na noite desta quinta-feira (13), no confronto contra o Rosario Central no estádio Gigante de Arroyito, válido pelas oitavas de final da CONMEBOL Libertadores, torcedores da equipe mandante cometeram atos racistas na arquibancada voltados ao goleiro Hugo Souza, do Timão, durante a partida. O Clube cobrará uma investigação que resulte na identificação e punições apropriadas aos torcedores que cometeram tais atos. É revoltante estarmos, mais uma vez, presenciando cenas como esta que não representam o que é o futebol"
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