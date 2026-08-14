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Rosario rebate Hugo e acusa racismo da torcida do Corinthians

Goleiro relatou ofensas e protocolo antirracista foi ativado na partida

PorAbner ReyRio de Janeiro (RJ)
14/08/2026 23:44
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Hugo Souza, goleiro do Corinthians (Foto: Agência Corinthians)
Hugo Souza, goleiro do Corinthians (Foto: Agência Corinthians)

O Rosario Central emitiu uma nota oficial nesta quinta-feira (14) após as acusações de racismo relatadas pelo goleiro Hugo Souza durante o empate em 0 a 0 pela Libertadores. O clube argentino faz denúncias contra o comportamento da torcida brasileira no estádio Gigante de Arroyito e chega a acusar os torcedores corintianos de racismo.

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Clube quer provas de atos racistas contra Hugo e acusa torcida do Corinthians

Hugo Souza Corinthians
Hugo Souza, goleiro do Corinthians (Foto: Ulisses Lopresti/Lance!)

No comunicado, o Rosario Central pôs em xeque as declarações de Hugo Souza, que afirmou ter sido chamado de "macaco" e "negro de m*" por torcedores locais. A diretoria argentina solicitou à Conmebol uma investigação rigorosa, e exigiu que a equipe de arbitragem apresente provas concretas sobre os supostos ataques racistas.

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O Rosario sugeriu que o arqueiro corintiano utilizou o protocolo antirracismo como uma ferramenta para esfriar a partida em um momento de pressão do clube argentino em campo. Segundo a nota, a denúncia teria ocorrido enquanto o time argentino atacava e o Corinthians estaria com um jogador a menos. No entanto, os registros da partida mostram que a queixa de Hugo ocorreu aos 21 minutos da etapa final, momento em que o Timão ainda tinha todos os seus atletas em campo, já que a expulsão do volante Allan só aconteceu aos 34 minutos.

A nota oficial também acusa a torcida do Corinthians de conduta provocativa durante o jogo. O Rosario Central relatou que visitantes rasgaram e exibiram notas na moeda argentina, o que seria um insulto e deboche ao país. Além disso, o texto menciona que torcedores brasileiros mostraram uma camisa da seleção da Espanha, país que superou a Argentina na final da Copa do Mundo de 2026, para provocar o público local. A equipe argentina afirmou que enviará vídeos desses incidentes para que a Conmebol tome providências disciplinares contra o clube classifica como atos provocativos e discriminatórios.

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Clube argentino deve fazer investigação interna para avaliar caso

Mesmo questionando a acusação de Hugo Souza, o Rosario Central informou que abriu uma investigação interna para verificar qualquer ato de discriminação partindo de seus torcedores. O clube declarou que será implacável nas punições caso fiquem comprovadas condutas racistas, destacando que luta contra o preconceito por convicção institucional. Por outro lado, a nota informa que não foram encontradas, até o momento, imagens que comprovem ataques na área do campo onde o goleiro estava posicionado no momento da denúncia.

Durante o jogo, o árbitro Andrés Matonte paralisou o confronto após ser avisado pelo goleiro, enquanto o sistema de som do estádio emitia mensagens de conscientização. Com o placar zerado no primeiro jogo, as duas equipes voltam a se encontrar na próxima quinta-feira, às 21h30, na Neo Química Arena, para decidir quem avança às quartas de final.

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