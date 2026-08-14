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Torcida do Corinthians protesta em frente à casa de Omar Stabile: 'Fora ratos'

Faixas pedem intervenção judicial no clube e saída do atual presidente

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
14/08/2026 14:34
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Protesto do Corinthians em frente à casa de Omar Stabile
Protesto do Corinthians em frente à casa de Omar Stabile. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Poucas horas depois do Corinthians empatar por 0 a 0 com o Rosario Central, pela ida das oitavas de final da Libertadores, torcedores do clube organizaram um protesto em frente à casa do presidente Omar Stabile. A movimentação aconteceu na madrugada de quinta para sexta-feira e faixas foram estendidas pedindo interdição judicial para retirar o dirigente do comando do Timão.

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A insatisfação dos torcedores com a gestão de Stabile se intensificou quando o Corinthians recuou e anunciou o fim das negociações por uma renovação de contrato com o atacante Memphis Depay. O clube corre o risco de aumentar a dívida que tem o jogador, que promete ir à Justiça cobrar os valores do Timão.

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No protesto, que tem a assinatura "PDF", os Pixadores da Fiel, outra faixa aparece com o dizer "acabou a paz". O próximo encontro do elenco corintiano com a torcida será já neste domingo (16), diante do Cruzeiro, na Neo Química Arena. O duelo pelo Brasileirão antecede o compromisso decisivo contra o Rosario, na próxima quinta-feira, pela Libertadores.

Entenda a polêmica entre Memphis e Omar Stabile

O desgaste da torcida com a direção corintiana foi potencializado pela não renovação do Memphis Depay. O anúncio do Corinthians de que não avançaria com o acordo, feito pelas redes sociais, também pode gerar um grande prejuízo financeiro para o Timão.

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Corinthians deve cerca de R$ 42 milhões ao jogador, em valores referentes a metas estipuladas no contrato assinado quando Memphis chegou ao clube. A quantia ainda pode aumentar por conta de multas e encargos.

No acordo que vinha sendo discutido para a renovação, esse valor seria dividido ao longo dos dois anos de um novo contrato. A decisão do Corinthians de recuar após o acerto encaminhado, no entanto, pode levar o caso à Fifa. O próprio jogador já admitiu essa possibilidade.

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— Eu não queria essa situação e sempre respeitei o clube ao longo de todo o processo, mas agora sou forçado a reagir com firmeza para preservar meus interesses — disse Memphis em nota oficial.

Para Memphis, a sequência dos acontecimentos produziu uma interpretação de que a negociação havia ultrapassado a fase de uma simples conversa preliminar. O estafe do holandês avalia pedir aproximadamente US$ 20 milhões, valor próximo de R$ 103 milhões, sob a alegação de que houve um acordo para a renovação que acabou abandonado pelo clube depois de uma série de atos que indicavam a concretização do negócio.

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Torcida do Corinthians protesta em frente à casa de Omar Stabile: 'Fora ratos'
Omar Stabile, presidente do Corinthians. (Foto: Peter Leone/Ofotográfico/Folhapress)

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