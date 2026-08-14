Raniele nega 'mal-estar' no elenco, mas admite frustração pela saída de Memphis do Corinthians Volante destacou a importância que o holandês teve no clube e garantiu foco dos jogadores nas partidas do Timão

Assim como o meia Rodrigo Garro declarou, Raniele também demonstrou surpresa ao saber da não renovação de contrato de Memphis Depay com o Corinthians. O volante afirmou que ficou sabendo da notícia pela imprensa e que acompanhava as negociações mediante as informações passadas pela própria diretoria corintiana aos jornalistas. O jogador evitou falar de um possível "mal-estar" dos atletas com a saída do holandês, mas admitiu frustração pelo desfecho considerado negativo.

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Raniele afirmou que as questões burocráticas de negociações ficam 100% restritas à diretoria e entende que o elenco não deveria estar atrelado ao processo de renovação de contrato. O meia ainda foi contundente ao dizer que o cenário não poderia atrapalhar os planos dos jogadores e do técnico Fernando Diniz, além de relembrar que houve desgaste com a torcida quando o elenco se manifestou por questões relacionadas ao atraso salarial.

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- Não diria que houve um diria mal-estar. Acho que todo assunto que envolve contrato, burocracia, tem que ser tratado entre diretoria e jogador. Não sei se a diretoria devia estar avisando a gente "estamos renovando" ou "não estamos renovando", não vejo dessa maneira. É lógico que a gente esperava que ele ficasse, um jogador de suma importância, mas não criou um mal-estar, não. Acho que a gente tem que estar focado em fazer o nosso jogo, a gente tem que estar focado dentro de campo, porque, se a gente reclama pelos nossos direitos e já é visto de uma maneira meio errada, apenas por cobrar o que a gente precisa, imagina se a gente disser: "Perdemos o jogo porque não renovaram com o jogador". Acho que vai pegar mal - analisou Raniele.

O volante afirmou que, inicialmente, ouvia do treinador Fernando Diniz e do diretor executivo Marcelo Paz que a negociação estava encaminhada para Memphis ficar, assim como era passado para a imprensa durate coletivas. Com a saída do camisa 10, Raniele voltou a ressaltar a importância que o holandês tinha no elenco corintiano.

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- Pelo que a gente conversava com o pessoal, pelo que era passado pra gente, pelo que as entrevistas que o Diniz e o Marcelo davam, a gente já sabia que estava bem encaminhado e realmente a gente foi pego de surpresa, assim como acredito que todo corintiano. Lamentamos porque é um jogador que era muito importante para a gente, foi muito importante - disse Raniele, que desejou sorte ao agora ex-companheiro e agradeceu pelo tempo de convivência no Corinthians.

- Esperamos que ele tenha um futuro maravilhoso e, se Deus quiser, um dia ele jogue novamente no Corinthians. Para mim e para todos os jogadores era um prazer estar com o Memphis no elenco, mas a gente tinha que se manter focado porque a gente sabia que tinha uma guerra pela frente - completou o volante.

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Elenco do Corinthians antes da partida contra o Rosario, pela Libertadores. (Foto: Pool Pelaez Burga/DiaEsportivo/Folhapress)

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