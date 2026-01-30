Santos anuncia Rony e chega ao terceiro reforço para temporada

O Santos anunciou nesta sexta-feira (30) a contratação de Rony junto ao Atlético-MG. O jogador chegou a ser sondado pelo Corinthians no início do ano, após as negociações com o Peixe esfriarem. No entanto, o Alvinegro Praiano fechou contrato de três anos, por R$ 18 milhões.

O acordo foi costurado entre o diretor executivo do Santos, Alexandre Mattos, e Hércules Júnior, agente do atleta, em Belém, no Pará. Rony se despediu dos companheiros de elenco do Galo na última terça-feira e também publicou uma mensagem nas redes sociais agradecendo à torcida.

Rony chegou em definitivo para o Santos junto ao Atlético-MG. (Foto: Araceli Souza/MyPhoto Press/Gazeta Press)

- Estou muito ansioso para jogar a favor da torcida, na casa do Rei Pelé. Me sinto muito feliz assim de fazer parte desse grupo e espero expressar essa felicidade dentro de campo, com essa torcida a meu favor. Esse apoio vai ser muito importante não só pra mim, mas para todo o elenco. Acredito que podemos fazer história com essa camisa - afirmou o reforço.

O jogador de 30 anos será o terceiro reforço do Alvinegro Praiano nesta temporada. Após garantir a renovação de Neymar até o fim do ano, além das permanências em definitivo de Zé Ivaldo e Barreal, o Peixe contratou por empréstimo Gabriel Barbosa e Gabriel Menino. O primeiro chegou junto ao Cruzeiro, enquanto o segundo veio do Atlético-MG, em negociação facilitada pela saída de Victor Hugo.

Rony chega para repor a vaga de Guilherme, que terminou 2025 como artilheiro da equipe e foi negociado com o Houston Dynamo, da MLS, dos Estados Unidos. O lateral-esquerdo Souza também deixou o clube no início deste ano rumo ao Tottenham, da Inglaterra.

Números de Rony:

Atlético-MG:

65 jogos (54 titular)

14 gols

6 assistências

236 minutos para participar de gol

2.2 finalizações por jogo (1.0 no gol)

0.7 passes decisivos por jogo

24% conversão de chances claras

0.5 dribles certos por jogo

3.6 duelos ganhos por jogo

1.4 faltas sofridas por jogo

2 pênaltis sofridos

Nota Sofascore 6.96

Palmeiras:

284 jogos (206 titular)

70 gols

30 assistências

184 minutos para participar de gol

2.2 finalizações por jogo (0.8 no gol)

0.8 passes decisivos por jogo

36% conversão de chances claras

0.6 dribles certos por jogo

3.4 duelos ganhos por jogo

1.3 faltas sofridas por jogo

9 pênaltis sofridos

Nota Sofascore 6.90

Geral na carreira:

533 jogos (410 titular)

124 gols

55 assistências

Reforços 2026:

Gabriel Barbosa

Data do anúncio: 3 de janeiro

Contrato: empréstimo até o final do ano

Time anterior: Cruzeiro

Idade: 29 anos

Gabriel Menino

Data do anúncio: 14 de janeiro

Contrato: empréstimo até o final do ano

Time anterior: Atlético-MG

Idade: 25 anos

Rony

Data do anúncio: 30 de janeiro

Contrato: em definitivo por três anos

Time anterior: Atlético-MG

Idade: 30 anos