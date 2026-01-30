Santos anuncia Rony e chega ao terceiro reforço para temporada
Jogador de 30 anos assinou contrato em definitivo por três anos
O Santos anunciou nesta sexta-feira (30) a contratação de Rony junto ao Atlético-MG. O jogador chegou a ser sondado pelo Corinthians no início do ano, após as negociações com o Peixe esfriarem. No entanto, o Alvinegro Praiano fechou contrato de três anos, por R$ 18 milhões.
O acordo foi costurado entre o diretor executivo do Santos, Alexandre Mattos, e Hércules Júnior, agente do atleta, em Belém, no Pará. Rony se despediu dos companheiros de elenco do Galo na última terça-feira e também publicou uma mensagem nas redes sociais agradecendo à torcida.
- Estou muito ansioso para jogar a favor da torcida, na casa do Rei Pelé. Me sinto muito feliz assim de fazer parte desse grupo e espero expressar essa felicidade dentro de campo, com essa torcida a meu favor. Esse apoio vai ser muito importante não só pra mim, mas para todo o elenco. Acredito que podemos fazer história com essa camisa - afirmou o reforço.
O jogador de 30 anos será o terceiro reforço do Alvinegro Praiano nesta temporada. Após garantir a renovação de Neymar até o fim do ano, além das permanências em definitivo de Zé Ivaldo e Barreal, o Peixe contratou por empréstimo Gabriel Barbosa e Gabriel Menino. O primeiro chegou junto ao Cruzeiro, enquanto o segundo veio do Atlético-MG, em negociação facilitada pela saída de Victor Hugo.
Rony chega para repor a vaga de Guilherme, que terminou 2025 como artilheiro da equipe e foi negociado com o Houston Dynamo, da MLS, dos Estados Unidos. O lateral-esquerdo Souza também deixou o clube no início deste ano rumo ao Tottenham, da Inglaterra.
Números de Rony:
Atlético-MG:
65 jogos (54 titular)
14 gols
6 assistências
236 minutos para participar de gol
2.2 finalizações por jogo (1.0 no gol)
0.7 passes decisivos por jogo
24% conversão de chances claras
0.5 dribles certos por jogo
3.6 duelos ganhos por jogo
1.4 faltas sofridas por jogo
2 pênaltis sofridos
Nota Sofascore 6.96
Palmeiras:
284 jogos (206 titular)
70 gols
30 assistências
184 minutos para participar de gol
2.2 finalizações por jogo (0.8 no gol)
0.8 passes decisivos por jogo
36% conversão de chances claras
0.6 dribles certos por jogo
3.4 duelos ganhos por jogo
1.3 faltas sofridas por jogo
9 pênaltis sofridos
Nota Sofascore 6.90
Geral na carreira:
533 jogos (410 titular)
124 gols
55 assistências
Reforços 2026:
Gabriel Barbosa
Data do anúncio: 3 de janeiro
Contrato: empréstimo até o final do ano
Time anterior: Cruzeiro
Idade: 29 anos
Gabriel Menino
Data do anúncio: 14 de janeiro
Contrato: empréstimo até o final do ano
Time anterior: Atlético-MG
Idade: 25 anos
Rony
Data do anúncio: 30 de janeiro
Contrato: em definitivo por três anos
Time anterior: Atlético-MG
Idade: 30 anos
