30 minutos antes da bola rolar, as torcidas organizadas estenderam faixas com os nomes e rostos das sete vítimas no acidente. No momento em que os times entraram em campo, todos os torcedores encheram bexigas. Antes da bola rolar, foi respeitado um minuto de silêncio. No minuto sete, todos se levantaram e soltaram as bexigas, e as uniformizadas começaram a apoiar o Timão.