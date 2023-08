Em noite marcada pelas homenagens às vítimas do acidente de ônibus em Belo Horizonte, o Corinthians venceu o Estudiantes-ARG por 1 a 0, na Neo Química Arena, pela partida de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. O zagueiro Gil, no primeiro tempo, marcou o gol da vitória do Timão com categoria e recebeu a maior nota. Com o resultado, a equipe de Luxemburgo tem a vantagem do empate no duelo de volta. Veja as notas do Lance!