(Foto: NORBERTO DUARTE / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 07/05/2024 - 21:50 • São Paulo (SP)

Yuri Alberto fez o primeiro gol do Corinthians na vitória por 2 a 0 sobre o Nacional-PAR, mas foi a insistência de António Oliveira que fez o atacante ser relacionado para o duelo na Sul-Americana.

➡️A boa do Lance! Betting: vamos dobrar seu primeiro depósito, até R$200! Basta abrir sua conta!

Yuri Alberto está se recuperando de uma tendinite de bíceps femoral da perna direita, que vem atrapalhando sua mobilidade no joelho. O camisa 9 revelou que o treinador insistiu para ele viajar e estar à disposição da comissão técnica.

➡️ Siga o Lance! Corinthians no WhatsApp e acompanhe todas as notícias do Timão

- Se não fosse este cara (António Oliveira), não estaria aqui, teria ficado no CT tratando. Estou com uma dificuldade no joelho, ainda não estou 100%, mas esse gol me dá uma motivação grande. Feliz de poder voltar a correr como um cavalo, frear como um cavalo. Esse problema estava me limitando nos últimos jogos - disse Yuri durante entrevista coletiva.

A comemoração de Yuri Alberto, que colocou as mãos no ouvido, chamou a atenção da torcida do Corinthians. O atacante explicou que gosta de barulho e queria que gritassem o nome dele de novo.

-Eu gosto de comemorar de vários jeitos. Seja escorregando, soco no ar ou batendo no ouvido. Eu queria que eles gritassem meu nome de novo, fazia tempo que eles não gritavam - esclareceu.

➡️ Veja tabela com datas e horários de todos os jogos da Sul-Americana

Yuri Alberto não tem presença confirmada no time titular do Corinthians para a partida de sábado, contra o Flamengo, mas deve viajar com a delegação alvinegra para o Rio de Janeiro.

Yuri Alberto comemorando seu gol pelo Timão (Foto: NORBERTO DUARTE / AFP)

✅ FICHA TÉCNICA

NACIONAL-PAR 0 X 2 CORINTHIANS

COPA SUL-AMERICANA - FASE DE GRUPOS - QUARTA RODADA

🗓️ Data e horário: terça-feira, 7 de maio de 2024, às 19h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai

GOLS: Yuri Alberto e Matheuzinho

🟨 Árbitro: Angel Arteaga (VEN)

🚩 Assistentes: Alberto Ponte (VEN) e Freker Colmemares (VEN)

🖥️ VAR: Carlos Orbe (EQU)