Escrito por Lance! • Publicada em 07/05/2024 - 20:10 • São Paulo (SP)

Torcedores do Corinthians não pouparam críticas à escolha feita por António Oliveira em começar com Guilherme Biro na partida contra o Nacional-PAR, pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores.

A última vez que Guilherme Biro foi titular em uma partida do Corinthians foi no empate sem gols com o Água Santa, pelo Paulistão, no dia 10 de março.

Em março de 2023, o Corinthians renovou o contrato de Guilherme Biro até o final de 2027. Nas categorias de base do Timão, ele faturou os Paulistas Sub-13 e Sub-17.

No meio da temporada passada, o Corinthians recebeu uma proposta de 6 milhões de euros (R$ 31,2 milhões, na cotação da época) do Al-Sadd, do Qatar, por Guilherme Biro. Porém, a oferta foi negada e a permanência de Biro foi defendida por Vanderlei Luxemburgo, que treinava o Corinthians na época da negociação.

Biro em ação pelo Timão (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)

✅ FICHA TÉCNICA

NACIONAL-PAR X CORINTHIANS

COPA SUL-AMERICANA - FASE DE GRUPOS - QUARTA RODADA

🗓️ Data e horário: terça-feira, 7 de maio de 2024, às 19h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai

📺 Onde assistir: ESPN e Star+

🟨 Árbitro: Angel Arteaga (VEN)

🚩 Assistentes: Alberto Ponte (VEN) e Freker Colmemares (VEN)

🖥️ VAR: Carlos Orbe (EQU)

⚽ ESCALAÇÕES

NACIONAL-PAR (Técnico: Victor Bernay)

Antony Silva; Juan Luis Alfaro, Brian Blasi, Alexis Cañete, Leonardo Conge; Leandro Meza, Juan Fernando Alfaro, Gustavo Caballero, Benítez; Diego Duarte e Ignacio Bailone

CORINTHIANS (Técnico: António Oliveira)

Carlos Miguel; Fágner, Cacá, Felix Torres e Hugo; Paulinho, Bidon e Biro; Wesley, Gustavo Mosquito e Romero