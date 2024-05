Em prol do RS, Neto promete apresentar programa com camisa do Palmeiras; entenda

Neto prometeu apresentar programa com camisa do Palmeiras (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/05/2024 - 16:55 • São Paulo (SP)

O ex-jogador e apresentador Neto fez uma promessa para ajudar na arrecadação de dinheiro em prol das vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Nesta terça-feira (7), o ídolo do Corinthians se comprometeu a vestir uma camisa do Palmeiras durante o programa "Donos da Bola".

Craque Neto pôs a leilão uma camisa de goleiro do Palmeiras que foi do ex-jogador Velloso, comentarista do programa. O uniforme foi autografado pelo ídolo do Alviverde. O apresentador do "Donos da Bola" colocou meta de no mínimo R$ 10 mil, que será revertido para ajuda às vítimas no RS.

- Quem comprar a camisa do Palmeiras, eu visto e faço programa com ela. Eu quero ver qual apresentador faz isso, que veste a camisa do rival. Quem tem coragem disso? Qual apresentador veste a camisa do rival e é ídolo do time que torce? - começou o ex-jogador.

- Para arrecadar o dinheiro eu visto a camisa do Palmeiras. Se for mais de 10 mil, eu faço o programa inteiro com a camisa do Palmeiras. Se não fosse por isso eu não vestiria, não vou falar mentira. Mas isso eu faço com maior prazer - completou o apresentador.