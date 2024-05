Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 07/05/2024 - 22:12 • São Paulo (SP)

O Corinthians venceu o Nacional-PAR por 2 a 0, em duelo válido pela quarta rodada da fase de grupos da Sul-Americana. Yuri Alberto e Matheuzinho, no segundo tempo, fizeram os gols do Timão no Estádio Defensores del Chaco. Veja no vídeo acima os melhores momentos.

Aos 29 minutos do segundo tempo, Romero recebeu de Matheuzinho e fez lindo cruzamento na cabeça de Yuri Alberto. O camisa 9 deslocou Antony Silva, tocou no contrapé do goleiro e abriu o placar no Defensores del Chaco.

Aos 52 minutos da etapa final, Matheuzinho recebeu passe de Hugo, invadiu a área e chutou cruzado de canhota, tirando de Antony Silva. Ele acabou se lesionando no lance.

✅ FICHA TÉCNICA

NACIONAL-PAR 0 X 2 CORINTHIANS

COPA SUL-AMERICANA - FASE DE GRUPOS - QUARTA RODADA

🗓️ Data e horário: terça-feira, 7 de maio de 2024, às 19h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai

GOLS: Yuri Alberto e Matheuzinho

🟨 Árbitro: Angel Arteaga (VEN)

🚩 Assistentes: Alberto Ponte (VEN) e Freker Colmemares (VEN)

🖥️ VAR: Carlos Orbe (EQU)

⚽ ESCALAÇÕES

NACIONAL-PAR (Técnico: Victor Bernay)

Antony Silva; Juan Luis Alfaro, Brian Blasi, Alexis Cañete, Leonardo Conge; Leandro Meza, Juan Fernando Alfaro, Gustavo Caballero, Benítez; Diego Duarte e Ignacio Bailone

CORINTHIANS (Técnico: António Oliveira)

Carlos Miguel; Fágner, Cacá, Felix Torres e Hugo; Paulinho, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Wesley, Gustavo Mosquito e Romero (Yuri Alberto)