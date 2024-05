Copiar Link

Escrito por Rafael Oliva • Publicada em 07/05/2024 - 14:27 • São Paulo (SP)

A CBF decidiu adiar jogos do Brasileirão que envolvem clubes gaúchos até o próximo dia 27, em razão da tragédia que assola o Rio Grande do Sul (RS), causada pelas chuvas intensas na região. A medida também vale para as equipes do estado que disputam outras divisões e modalidades do futebol nacional.

A entidade optou por manter o andamento da competição para os demais clubes. A principal alegação para a decisão é o calendário da temporada, segundo apuração do Lance!.

Água das chuvas toma conta da Orla de Porto Alegre e alaga cidade; Brasileirão não será paralisado por completo (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

A CBF monitora os eventos climáticos no estado e planeja tomar decisões de acordo com o desenvolvimento dos acontecimentos. A instituição reforça o apoio e participação nas ações em benefício à população gaúcha.

O principal impasse alegado por pessoas da CBF é o calendário da temporada. No momento, não haveria como realocar tantas partidas adiadas, ainda com competições paralelas, como Libertadores, Sul-Americana, Copa América e Mundial de Clubes.

As diretorias de Internacional, Grêmio e Juventude tinham a intenção de que todo o campeonato fosse paralisado. Contudo, não teria ocorrido uma união com a maioria das equipes da Série A para pressionar pela medida.

O Athletico-PR foi citado como um dos clubes que, enfaticamente, foi contra o adiamento geral. O Lance! entrou em contato com Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Corinthians, Bragantino e Santos. O Tricolor informou que seguirá as determinações da CBF e não há um posicionamento oficial. Assim que os outros contatados se manifestarem, a matéria será atualizada.

Veja a nota oficial da CBF:

"Em virtude do estado de calamidade pública no Rio Grande do Sul, decretado pelos Governos Federal e Estadual, decorrente dos eventos climáticos extremos ocorridos, a CBF manifesta sua total solidariedade à população gaúcha e reforça que o foco atual é o atendimento às suas necessidades imediatas e emergenciais.

A CBF, na condição de entidade organizadora das competições nacionais, e atenta às suas funções institucionais, bem assim ao esforço humanitário que o momento reclama, reafirma seu irrestrito apoio às autoridades para que todas as medidas e ações sejam adotadas em benefício da população gaúcha, cujo socorro é a prioridade máxima.

Diante do atual cenário, tendo recebido na noite de 06 de maio de 2024 o ofício no. 57/2024, oriundo da Federação Gaúcha de Futebol (FGF), que encaminhou e endossou o pleito dos seus clubes filiados, a CBF informa que ficam adiadas todas as partidas envolvendo equipes do Rio Grande de Sul nas competições nacionais, como mandante ou visitante, previstas até o dia 27 de maio de 2024."