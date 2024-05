Ex-apresentador da Globo crava: ‘Carlos Miguel é o melhor goleiro do Brasil’

Rodrigo Coca/Ag. Corinthians







Escrito por Lance! • Publicada em 07/05/2024 - 21:31 • São Paulo (SP)

Ivan Moré, jornalista e ex-apresentador da Globo, disparou a favor de Carlos Miguel após a vitória do Corinthians por 2 a 0 contra o Nacional-PAR, pela Copa Sul-Americana.

Sem poupar palavras ou elogios, foi direto: considera que o jovem defensor, que está ocupando o lugar que antes pertencia a Cássio, 'o melhor goleiro do Brasil'. O ex-apresentador se manifestou nas redes sociais sobre o jogador. Ainda durante sua afirmação, disse que 'estavam bem-servidos'.

- Antes que eu me esqueça... Carlos Miguel é o melhor goleiro do Brasil. Estamos bem servidos - destacou Ivan Moré.

Com o resultado, o Corinthians chega aos sete pontos no Grupo F, atrás do Racing-URU. Já o Nacional-PAR está matematicamente eliminado da Sul-Americana. O próximo compromisso do Timão é no sábado (11), contra o Flamengo, pelo Brasileirão.

