Lingard não engrena e vive início abaixo no Corinthians Meia inglês soma 25 partidas pelo clube, com dois gols e uma assistência

O meio-campista Jesse Lingard viveu seus primeiros meses no Corinthians entre o processo de adaptação física, a expectativa da torcida e momentos de impacto fora de campo. Até o momento, porém, o jogador não conseguiu apresentar grandes atuações com a camisa alvinegra.

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Lingard disputou 25 partidas pelo Corinthians, sendo 10 como titular, e marcou dois gols, além de registrar uma assistência. O inglês precisa, em média, de 335 minutos em campo para participar diretamente de um gol. No período, também criou duas grandes chances para os companheiros.

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Os números individuais mostram dificuldades para o jogador ter maior influência ofensiva. Lingard registra média de 0,4 passes decisivos e 0,4 finalizações por partida, sendo 0,2 no gol. Nos dribles, apresenta 33% de eficiência e apenas 0,2 dribles certos por jogo. A conversão de grandes chances é de 50%.

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Nos duelos, o meio-campista tem média de 1,0 disputa vencida por partida e sofre 0,4 faltas. Com base nos dados do Sofascore, Lingard possui nota média de 6,69 em suas participações pelo Corinthians. Os números refletem um início abaixo das expectativas criadas em torno da contratação.

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— Desde que cheguei aqui, comigo ele foi crescendo. Teve o melhor momento comigo mesmo, depois de um mês que eu tinha chegado aqui, foi titular, fez gols e deu assistência. Depois teve um problema familiar, o falecimento do avô, que era um avô-pai dele. Precisou se ausentar um pouco. E aí voltamos da Copa, ele até voltou (à Inglaterra) para o funeral depois. Está tentando retomar — disse o técnico Fernando Diniz logo após a derrota para o Coritiba, no domingo (23).

Lingard tem contrato com o Corinthians até 31 de dezembro de 2026, com possibilidade de renovação automática até o fim de 2027 em caso de cumprimento de metas estabelecidas no documento.

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Chegada e adaptação ao elenco

Lingard chegou ao clube durante a gestão de Dorival Júnior e, posteriormente, passou a trabalhar sob o comando de Fernando Diniz. Sem atuar desde novembro do ano passado, quando defendeu o FC Seoul na vitória por 2 a 1, o jogador foi integrado ao grupo de forma gradual.

A comissão técnica optou por cautela e estabeleceu um processo de recondicionamento físico, tratado internamente como uma espécie de "mini pré-temporada", com foco em ganho de massa muscular, ritmo de jogo e reintegração progressiva ao elenco principal.

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Estreia no Maracanã

A primeira partida com a camisa alvinegra aconteceu cerca de um mês após o anúncio oficial. Ainda sob o comando de Dorival Júnior, o Corinthians foi derrotado por 3 a 1 pelo Fluminense, no Maracanã.

Lingard começou no banco e entrou no intervalo. Na segunda etapa, recebeu bom passe de Zakaria e ficou cara a cara com o goleiro Fábio, mas parou na defesa do experiente arqueiro, na única chance clara que teve na partida.

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Primeiro gol pelo clube

A primeira titularidade veio acompanhada do primeiro gol com a camisa do Corinthians, no duelo diante do Barra, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, no dia 21 de abril, na Ressacada, em Santa Catarina.

O gol saiu aos 46 minutos do primeiro tempo. Após cobrança de falta de Matheuzinho e desvio de cabeça de Pedro Raul, Lingard completou para o fundo das redes. O lance chegou a ser revisado pela arbitragem, mas foi confirmado sem impedimento.

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Após a partida, o inglês celebrou o fim do jejum e destacou o apoio recebido pela comissão técnica.

— É uma sensação incrível. Fazia um longo tempo que eu não marcava. O treinador me deu muita confiança. É uma vitória para este grande clube. Espero mais. Vai, Corinthians — disse em entrevista à Prime Video.

Jesse Lingard ainda não conseguiu corresponder às expectativas no Corinthians (Foto: Peter Leone/Ofotográfico/Folhapress)

Bastidores e impacto fora de campo

Antes da estreia oficial, Lingard participou de ações de divulgação do clube e visitou a comunidade de Heliópolis, na zona sul de São Paulo. Nas imagens, o jogador aparece andando de bicicleta e interagindo com crianças.

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Na apresentação, o projeto de comunicação contou ainda com a participação do garoto conhecido como "Mini Neto", que viralizou ao reproduzir bordões de apresentador ligado ao clube. O vídeo de anúncio ultrapassou 600 mil visualizações em cerca de uma hora e teve boa repercussão entre torcedores e até rivais.

Críticas e cobranças

Apesar da recepção positiva inicial, Lingard também passou a ser alvo de críticas. Após o empate em 1 a 1 contra o Santa Fé, pela Libertadores, o ex-jogador Neto criticou o desempenho do meia durante a transmissão da Rádio Craque Neto.

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— O Lingard anda em campo, não corre. Não tem nenhum tipo de vontade de jogar — afirmou o ex-atleta.

Tragédia na família

Em meio ao processo de adaptação, Jesse Lingard ainda viveu um momento delicado. O meia-atacante do Corinthians usou as redes sociais para lamentar a morte do avô, no dia 11 de junho.

Lingard havia sido liberado pelo clube no dia 28 de maio para viajar à Inglaterra por conta do estado de saúde do avô. Por isso, o meia-atacante ficou fora da partida contra o Grêmio, último compromisso da equipe antes da Copa do Mundo.

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— Descanse em paz, vovô. Embora seja difícil dizer adeus, eu sei que agora você está nas mãos de Deus e em paz. Saber que você se reencontrou com a vovó me deixa feliz — escreveu o atleta em suas redes sociais.

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