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Após caso Memphis, Stabile revela cláusula que limita atos políticos no Corinthians

Presidente afirma que regra vale para os elencos masculino e feminino

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
28/08/2026 16:46
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Memphis e Stabile durante anúncio de renovação
Memphis Depay e Osmar Stábile, presidente do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Osmar Stabile, presidente do Corinthians, revelou que o contrato de Memphis Depay e dos demais jogadores do elenco possui uma cláusula que proíbe manifestações de cunho político por parte dos atletas. A declaração foi dada em entrevista à Espn.

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Segundo o dirigente, a medida foi incluída diante do momento político vivido pelo clube e busca evitar que os jogadores sejam envolvidos em disputas internas. Stabile afirmou que tem procurado manter os atletas afastados das questões políticas do Corinthians.

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A cláusula, de acordo com o presidente, também está presente nos contratos das jogadoras do futebol feminino. A intenção é que os atletas mantenham o foco exclusivamente nas atividades esportivas, tanto no futebol masculino quanto no feminino.

— Existe essa cláusula. Está bem claro no contrato dele (Memphis) e dos demais jogadores. A partir do momento que nós entramos, existia envolvimento muito grande na parte política. Isso atrapalha. O futebol é muito sensível, não dá para envolver a parte política. Tenho procurado manter jogadores à distância — disse Stabile.

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— Todo atleta é contratado para jogar futebol. O coração do Corinthians é o futebol profissional, tanto masculino ou feminino. A gente colocou isso em cláusula em virtude do momento que o Corinthians estava passando — concluiu.

Memphis acerta renovação com Corinthians, segundo presidente Osmar Stabile (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)
Memphis durante treino no Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Entenda o contexto envolvendo Memphis

Recentemente, Memphis Depay publicou uma produção audiovisual com críticas indiretas ao momento vivido pelo Corinthians. O material, divulgado no dia 21 de agosto, conta com imagens fortes, incluindo uma representação do Parque São Jorge em chamas.

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O Lance! apurou que o atacante recebeu uma multa que gira em torno de 20% dos salários. O valor, porém, ainda precisa passar pelos trâmites internos do clube antes de ser oficialmente confirmado.

Na música, Memphis faz referências ao período de negociação para a renovação de contrato e às críticas que recebeu durante o processo. Em um dos trechos, o atacante cita um "vice-presidente" que considera seu inimigo, sem revelar o nome do dirigente.

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O jogador também afirma que houve tentativas de "sujar" sua imagem, diz que sempre foi um alvo e destaca a relação construída com a torcida corintiana. Memphis ainda menciona a possibilidade de causar impacto nos clássicos pelo clube.

O lançamento do clipe gerou repercussão entre os torcedores e aumentou a tensão em torno do jogador, que renovou recentemente seu contrato com o Corinthians.

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