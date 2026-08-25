Corinthians toma decisão sobre Memphis Depay após clipe Atacante será penalizado pela produção musical que gerou repercussão

O Corinthians multou o atacante Memphis Depay pelo clipe musical lançado na última semana. O jogador divulgou a produção nesta sexta-feira (21), com indiretas sobre o momento vivido no clube e imagens fortes, incluindo uma representação do Parque São Jorge em chamas.

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Segundo informações inicialmente publicadas pelo Meu Timão e confirmadas pelo Lance!, a multa aplicada ao atacante gira em torno de 20% dos salários. O valor, porém, ainda precisa passar pelos trâmites internos do clube para ser confirmado.

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Na música, Memphis faz referências ao período de negociação para a renovação de contrato e às críticas que recebeu durante o processo. Em um dos trechos, o atacante cita um "vice-presidente" que considera seu inimigo, sem revelar o nome do dirigente.

O jogador também afirma que houve tentativas de "sujar" sua imagem, diz que sempre foi um alvo e destaca a relação construída com a torcida corintiana. Memphis ainda menciona a possibilidade de causar impacto nos clássicos pelo clube.

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O lançamento do clipe gerou repercussão entre os torcedores e aumentou a tensão em torno do jogador, que renovou recentemente seu contrato com o Corinthians.

Memphis Depay durante treino no CT Joaquim Grava (Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Memphis se posicionou

Memphis Depay esclareceu o lançamento do clipe musical intitulado "Don't Panic" após a grande repercussão na noite da última sexta-feira (21). O holandês publicou em suas redes sociais uma mensagem destacando que o material já estava pronto há alguns meses e que não compactua com qualquer tipo de violência.

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Além disso, Memphis afirmou que a obra não passa de uma expressão artística e que não teve a intenção de fazer qualquer associação com os recentes protestos no Corinthians. O jogador também lamentou a repercussão e a coincidência com o momento vivido pelo clube.

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— Queridos torcedores do Corinthians, eu vejo a grande repercussão da minha arte na forma da música que acabei de lançar. Quero dizer a todos vocês: isso foi feito há meses e é apenas arte. Eu entendo que há um protesto amanhã (22), e todos têm o direito de protestar, mas, por favor, não interpretem mal a minha mensagem. Eu sou totalmente contra qualquer tipo de violência de qualquer espécie e espero que seja um protesto pacífico, em que as pessoas possam expressar o que pensam com calma. Sobre a minha música, eu insisto: É APENAS ARTE!! Amo todos vocês e vai, Corinthians — explicou Memphis.

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