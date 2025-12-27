A temporada do Corinthians chegou ao fim com os jogadores vivendo um clima de lua de mel com os torcedores. Entre os nomes de destaque, é notório que alguns atletas saltaram aos olhos e conquistaram o respeito e o carinho da Fiel Torcida ao longo do ano.

Marcado por muitos gols, Yuri Alberto é um dos jogadores mais importantes do elenco e conta com grande respaldo da torcida, assim como Memphis Depay, decisivo na conquista da Copa do Brasil e autor do gol que garantiu o título. No entanto, nenhum dos nomes citados desperta a mesma admiração que o goleiro Hugo Souza.

Segundo enquete realizada pelo Lance! no canal do Corinthians no WhatsApp, o arqueiro recebeu 84% dos 2.737 votos computados. O camisa 1 dominou a votação e terminou com ampla vantagem sobre os concorrentes.

Bem atrás, apareceram o meio-campista Breno Bidon (3,8%) e o zagueiro Gustavo Henrique (1,6%), enquanto Memphis recebeu 4,8% e Yuri Alberto somou 2,4%. Matheuzinho foi lembrado por 1,2% dos torcedores, seguido por Maycon (0,4%), Rodrigo Garro (0,8%), Matheus Bidu (1%) e, por fim, Maycon, que fechou a lista com 0,4% das menções.

Veja abaixo o resultado da enquete

Hugo Souza — 84,0%

Memphis — 4,8%

Yuri Alberto — 2,4%

Breno Bidon — 3,8%

Matheuzinho — 1,2%

Gustavo Henrique — 1,6%

Rodrigo Garro — 0,8%

Matheus Bidu — 1,0%

Maycon — 0,4%

Proposta do Milan

O bom momento do arqueiro, inclusive, rendeu uma proposta do Milan, da Itália. O Corinthians, no entanto, recusou a investida pelo goleiro, um dos principais destaques da temporada, encerrada com as conquistas do Campeonato Paulista e da Copa do Brasil.

O Lance! apurou que, apesar do interesse europeu, a diretoria alvinegra considera estratégica a permanência do jogador neste momento. Hugo Souza, por sua vez, vê com bons olhos um eventual retorno ao futebol europeu, mas entende que a disputa da Copa do Mundo pesa para seguir no cenário nacional, onde acredita que permanecerá em maior evidência.

A decisão passa, sobretudo, pelo calendário da Seleção Brasileira. Recentemente, a CBF anunciou amistosos do Brasil contra França e Croácia, em março, em jogos que serão realizados em Boston e Orlando. As partidas são as últimas antes de o técnico Carlo Ancelotti definir a convocação para a Copa do Mundo. O goleiro do Corinthians tem como meta integrar essa lista, o que aumentaria de forma significativa suas chances de estar entre os convocados para o Mundial.

Hugo Souza terminou o ano em alta pelo Corinthians (Foto: Thiago Ribeiro/Agif/Gazeta Press)

Números de Hugo Souza pelo Corinthians

Em 2025, Hugo Souza manteve alto nível com a camisa do Corinthians. O goleiro disputou 56 jogos na temporada, sofreu 50 gols e registrou média de 2.6 defesas por partida, com 74% de bolas defendidas. Em 46% das partidas, saiu de campo sem ser vazado, além de defender seis pênaltis ao longo do ano. Com boa participação na construção, teve média de 4.6 passes longos certos por jogo. Foram anotados apenas quatro erros defensivos graves, e a nota média no Sofascore fechou em 7.05.

No recorte geral pelo Corinthians, os números reforçam a regularidade do camisa um. Hugo Souza soma 90 jogos pelo clube, com 84 gols sofridos e média de 2.9 defesas por partida, alcançando 75% de bolas defendidas. O goleiro manteve a meta zerada em 42% dos confrontos e acumulou dez pênaltis defendidos, desempenho decisivo em momentos eliminatórios. A média de passes longos certos é de 4.5 por jogo, com sete erros defensivos graves registrados. A avaliação geral no Sofascore é de 7.10.

Até o momento, Hugo Souza disputou apenas uma partida com a amarelinha, na derrota para o Japão. Apesar do desempenho abaixo naquela ocasião, as boas atuações com a camisa do Corinthians reforçam a expectativa por uma nova convocação.

Hugo Souza pelo Corinthians em 2025:

56 jogos 50 gols sofridos 2.6 defesas por jogo 74% bolas defendidas 46% jogos sem sofrer gols 6 pênaltis defendidos 4.6 passes longos certos por jogo 4 erros defensivos graves Nota Sofascore 7.05

Hugo Souza pelo Corinthians: