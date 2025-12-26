O meio-campista Breno Bidon, do Corinthians, está entre os atletas confirmados para o Jogo das Estrelas, amistoso organizado por Zico, que chega à sua 21ª edição. A partida será disputada neste sábado (27), às 18h30, no Maracanã.

Breno Bidon foi um dos destaques do Corinthians em 2025, inclusive brilhando na final contra o Vasco da Gama, quando realizou uma jogada que originou o segundo gol do Timão e ajudou a confirmar a conquista da taça.

— Campeão da Copa do Brasil pelo Corinthians, o meio-campista Breno Bidon está confirmado no 21° Jogo das Estrelas, dia 27/12, no Maracanã — disse a organização do evento pelas redes sociais.

Em sua 21ª edição, o Jogo das Estrelas receberá craques do futebol. Alguns dos confirmados são: Adriano, Romário, Júnior, Renato Gaúcho, Petkovic, Djalminha, Nuno Gomes (Portugal), Aldair, Verón (Argentina), Leonardo, entre outros, incluindo, claro, o Galinho de Quintino.

Além de jogadores já aposentados, atletas do presente também estarão em campo. Arrascaeta, Pedro, Jorginho e Léo Ortiz representarão o Flamengo.

Breno Bidon do Corinthians, durante partida entre Corinthians e Vasco (Foto: Eduardo Carmim/Photo Premium/Gazeta Press)

Como comprar ingressos para o Jogo das Estrelas, de Zico

Para comprar ingressos para o Jogo das Estrelas, basta acessar o site jogodasestrelas.futebolcard.com e fazer login e senha ou se cadastrar. Para finalizar a compra, é necessário realizar o cadastro antecipado da biometria facial.

Torcedores que já realizaram a biometria no Jogo das Estrelas 2024 ou em partida com mando de Flamengo, Vasco ou Botafogo no Maracanã ou Nilton Santos não precisam fazer um novo cadastro facial. Após concluir a biometria, é só clicar em "confirmar compra" e finalizar o pagamento.

Preço dos ingressos

Os setores Sul e Norte custam R$ 50, com R$ 25 a meia-entrada. Já o setor Leste está com o valor de R$ 80 (R$ 40 a meia), com o setor Oeste inferior a R$ 100 (R$ 50 a meia). As gratuidades estarão disponíveis a partir do dia 21 às 10h.

No momento do resgate, caso apareça a mensagem solicitando a apresentação de documentos, o atendimento será realizado na bilheteria 2 do Maracanã, nos dias 23 e 26, das 10h às 17h.