Matheuzinho provoca o Palmeiras após título do Corinthians: 'Faz parte'

O lateral Matheuzinho provocou o Palmeiras durante a comemoração do título da Copa do Brasil, conquistado pelo Corinthians diante do Vasco, no Maracanã. A vitória garantiu ao Timão o quarto título da competição.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Em participação no programa "Panela SporTV", o jogador ironizou o fato de o rival ter ficado com o vice-campeonato do Campeonato Paulista, da Libertadores e do Campeonato Brasileiro na temporada.

— Acho que o nosso rival nesse ano se superou. Hat-trick, né? Faz parte. Tem ano que eles ganham, esse ano deu Coringão. Três vezes vice-campeão... Espero que isso continue por uns anos — disse o lateral.

continua após a publicidade

Veja abaixo os números de Matheuzinho

Matheuzinho pelo Corinthians em 2025:

58 jogos (53 titular) 3 gols 6 assistências 1.0 passes decisivos por jogo 31% acerto no cruzamento 55% eficiência nos duelos 2.7 desarmes por jogo 1.2 interceptações por jogo 3.7 bolas recuperadas por jogo 1.1 faltas por jogo Nota Sofascore 7.11

➡️ Clique aqui e baixe o app do Sofascore para ficar por dentro de estatísticas e resultados de futebol em tempo real

Matheuzinho pelo Corinthians:

109 jogos (85 titular) 5 gols 7 assistências 0.9 passes decisivos por jogo 31% acerto no cruzamento 54% eficiência nos duelos 2.2 desarmes por jogo 1.1 interceptações por jogo 3.3 bolas recuperadas por jogo 0.7 faltas por jogo Nota Sofascore 7.05

Matheuzinho comemora o título da Copa do Brasil (Foto: Theo Daolio/Mochila Press/Gazeta Press)

Corinthians encerrou a temporada como único grande campeão em São Paulo

O Corinthians encerrou a temporada com o saldo positivo, conquistando dois títulos importantes: o Campeonato Paulista e a Copa do Brasil. O clube terminou o ano como o único grande paulista a erguer troféus em 2025.

Santos, São Paulo e Palmeiras não conseguiram ser campeões em 2025. O Palmeiras foi o time que chegou mais perto: foi finalista do Paulistão, mas derrotado pelo próprio Corinthians; disputou a final da Libertadores, sendo superado pelo Flamengo; e terminou como vice-campeão do Brasileirão.