Corinthians

Matheuzinho provoca o Palmeiras após título do Corinthians: 'Faz parte'

Timão terminou o ano com duas taças, enquanto o rival não foi campeão em 2025

e741b9d9-9fbf-410a-a7aa-7930840d0c70_WhatsApp-Image-2025-03-17-at-12.00.50-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
Dia 26/12/2025
19:30
Atualizado há 1 minutos
Matheuzinho em jogo diante do Palmeiras (Foto: Rodrigo Coca/ Agência Corinthians)
Matheuzinho em jogo diante do Palmeiras (Foto: Rodrigo Coca/ Agência Corinthians)
  Matéria
  Mais Notícias

O lateral Matheuzinho provocou o Palmeiras durante a comemoração do título da Copa do Brasil, conquistado pelo Corinthians diante do Vasco, no Maracanã. A vitória garantiu ao Timão o quarto título da competição.

Em participação no programa "Panela SporTV", o jogador ironizou o fato de o rival ter ficado com o vice-campeonato do Campeonato Paulista, da Libertadores e do Campeonato Brasileiro na temporada.

— Acho que o nosso rival nesse ano se superou. Hat-trick, né? Faz parte. Tem ano que eles ganham, esse ano deu Coringão. Três vezes vice-campeão... Espero que isso continue por uns anos — disse o lateral.

Veja abaixo os números de Matheuzinho

Matheuzinho pelo Corinthians em 2025:

  1. 58 jogos (53 titular)
  2. 3 gols
  3. 6 assistências
  4. 1.0 passes decisivos por jogo
  5. 31% acerto no cruzamento
  6. 55% eficiência nos duelos
  7. 2.7 desarmes por jogo
  8. 1.2 interceptações por jogo
  9. 3.7 bolas recuperadas por jogo
  10. 1.1 faltas por jogo
  11. Nota Sofascore 7.11

Matheuzinho pelo Corinthians:

  1. 109 jogos (85 titular)
  2. 5 gols
  3. 7 assistências
  4. 0.9 passes decisivos por jogo
  5. 31% acerto no cruzamento
  6. 54% eficiência nos duelos
  7. 2.2 desarmes por jogo
  8. 1.1 interceptações por jogo
  9. 3.3 bolas recuperadas por jogo
  10. 0.7 faltas por jogo
  11. Nota Sofascore 7.05
Matheuzinho comemorou o título da Copa do Brasil (Foto: Theo Daolio/Mochila Press/Gazeta Press)
Matheuzinho comemora o título da Copa do Brasil (Foto: Theo Daolio/Mochila Press/Gazeta Press)

Corinthians encerrou a temporada como único grande campeão em São Paulo

Corinthians encerrou a temporada com o saldo positivo, conquistando dois títulos importantes: o Campeonato Paulista e a Copa do Brasil. O clube terminou o ano como o único grande paulista a erguer troféus em 2025.

Santos, São Paulo e Palmeiras não conseguiram ser campeões em 2025. O Palmeiras foi o time que chegou mais perto: foi finalista do Paulistão, mas derrotado pelo próprio Corinthians; disputou a final da Libertadores, sendo superado pelo Flamengo; e terminou como vice-campeão do Brasileirão.

