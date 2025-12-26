Matheuzinho provoca o Palmeiras após título do Corinthians: 'Faz parte'
Timão terminou o ano com duas taças, enquanto o rival não foi campeão em 2025
O lateral Matheuzinho provocou o Palmeiras durante a comemoração do título da Copa do Brasil, conquistado pelo Corinthians diante do Vasco, no Maracanã. A vitória garantiu ao Timão o quarto título da competição.
Em participação no programa "Panela SporTV", o jogador ironizou o fato de o rival ter ficado com o vice-campeonato do Campeonato Paulista, da Libertadores e do Campeonato Brasileiro na temporada.
— Acho que o nosso rival nesse ano se superou. Hat-trick, né? Faz parte. Tem ano que eles ganham, esse ano deu Coringão. Três vezes vice-campeão... Espero que isso continue por uns anos — disse o lateral.
Veja abaixo os números de Matheuzinho
Matheuzinho pelo Corinthians em 2025:
- 58 jogos (53 titular)
- 3 gols
- 6 assistências
- 1.0 passes decisivos por jogo
- 31% acerto no cruzamento
- 55% eficiência nos duelos
- 2.7 desarmes por jogo
- 1.2 interceptações por jogo
- 3.7 bolas recuperadas por jogo
- 1.1 faltas por jogo
- Nota Sofascore 7.11
Matheuzinho pelo Corinthians:
- 109 jogos (85 titular)
- 5 gols
- 7 assistências
- 0.9 passes decisivos por jogo
- 31% acerto no cruzamento
- 54% eficiência nos duelos
- 2.2 desarmes por jogo
- 1.1 interceptações por jogo
- 3.3 bolas recuperadas por jogo
- 0.7 faltas por jogo
- Nota Sofascore 7.05
Corinthians encerrou a temporada como único grande campeão em São Paulo
O Corinthians encerrou a temporada com o saldo positivo, conquistando dois títulos importantes: o Campeonato Paulista e a Copa do Brasil. O clube terminou o ano como o único grande paulista a erguer troféus em 2025.
Santos, São Paulo e Palmeiras não conseguiram ser campeões em 2025. O Palmeiras foi o time que chegou mais perto: foi finalista do Paulistão, mas derrotado pelo próprio Corinthians; disputou a final da Libertadores, sendo superado pelo Flamengo; e terminou como vice-campeão do Brasileirão.
