Goleiro anuncia saída do Corinthians e fica próximo de acerto com novo clube

O goleiro Cadu, da equipe Sub-20 do Corinthians, acertou a saída do clube. O atleta vai defender o Confiança, de Sergipe, equipe que disputará a Série C na próxima temporada.

Segundo informações inicialmente publicadas pelo "Meu Timão", o Corinthians manteve 30% dos direitos econômicos do jogador. Cadu era cotado como um dos nomes do clube para a disputa da Copinha de 2026, mas vivia os últimos meses como atleta das categorias de base e, obrigatoriamente, precisaria ser integrado ao elenco profissional.

Cadu fez parte da mesma geração de Breno Bidon e Felipe Longo, hoje atletas do futebol profissional e campeões da Copa do Brasil. O goleiro também participou de algumas atividades junto ao elenco principal do Corinthians.

Hoje me despeço do Sport Club Corinthians Paulista, após 11 anos que marcaram profundamente minha trajetória pessoal e profissional. Foi neste clube que fui feliz, amadureci como atleta e como ser humano, e vivi conquistas e experiências que jamais esquecerei.

Tive o privilégio de treinar ao lado do meu ídolo e de realizar o sonho de ser relacionado para uma partida profissional, momentos que levo comigo como parte essencial da minha história.

Registro minha sincera gratidão ao clube, aos profissionais, aos companheiros de equipe e a todos que fizeram parte dessa caminhada. Deixo o Corinthians com respeito, reconhecimento e orgulho por tudo o que essa camisa representa.

O Corinthians seguirá sempre presente em minha história. Muito obrigado por tudo.