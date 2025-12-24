Como Ancelotti e a Copa do Mundo podem ajudar o Corinthians a manter Hugo Souza

As boas atuações de Hugo Souza ultrapassaram as fronteiras da América do Sul e chamaram a atenção do futebol europeu. O Corinthians recusou uma proposta do Milan pelo goleiro, um dos principais destaques da temporada encerrada com os títulos do Campeonato Paulista e da Copa do Brasil.

O LANCE! apurou que, apesar do interesse europeu, a diretoria alvinegra considera estratégica a permanência do jogador neste momento. Hugo Souza, por sua vez, vê com bons olhos um eventual retorno ao futebol europeu, mas entende que a disputa da Copa do Mundo pesa para seguir no cenário nacional, onde acredita que permanecerá em maior evidência.

A decisão passa, sobretudo, pelo calendário da Seleção Brasileira. Recentemente, a CBF anunciou amistosos do Brasil contra França e Croácia, em março, em jogos que serão realizados em Boston e Orlando. As partidas são as últimas antes de o técnico Carlo Ancelotti definir a convocação para a Copa do Mundo. O goleiro do Corinthians tem como meta integrar essa lista, o que aumentaria de forma significativa suas chances de estar entre os convocados para o Mundial.

Dentro de campo, o desempenho em decisões reforça o discurso. Na campanha do título da Copa do Brasil, Hugo Souza foi decisivo ao defender dois pênaltis na semifinal contra o Cruzeiro, incluindo uma cobrança de Gabigol, e garantir o Timão na final. No Campeonato Paulista, outro título da temporada, o goleiro também se destacou ao defender um pênalti de Raphael Veiga, considerado um dos principais batedores do país.

A expectativa do mercado é de novas investidas na próxima janela de transferências, especialmente após a abertura oficial do período de negociações. Ainda assim, a proximidade com Ancelotti e a possibilidade concreta de disputar a Copa do Mundo são trunfos importantes para o Corinthians tentar manter Hugo Souza no elenco.

Hugo Souza conquistou o título da Copa do Brasil (Foto: Reprodução)

Números de Hugo Souza pelo Corinthians

Em 2025, Hugo Souza manteve alto nível com a camisa do Corinthians. O goleiro disputou 56 jogos na temporada, sofreu 50 gols e registrou média de 2.6 defesas por partida, com 74% de bolas defendidas. Em 46% das partidas, saiu de campo sem ser vazado, além de defender seis pênaltis ao longo do ano. Com boa participação na construção, teve média de 4.6 passes longos certos por jogo. Foram anotados apenas quatro erros defensivos graves, e a nota média no Sofascore fechou em 7.05.

No recorte geral pelo Corinthians, os números reforçam a regularidade do camisa um. Hugo Souza soma 90 jogos pelo clube, com 84 gols sofridos e média de 2.9 defesas por partida, alcançando 75% de bolas defendidas. O goleiro manteve a meta zerada em 42% dos confrontos e acumulou dez pênaltis defendidos, desempenho decisivo em momentos eliminatórios. A média de passes longos certos é de 4.5 por jogo, com sete erros defensivos graves registrados. A avaliação geral no Sofascore é de 7.10.

Até o momento, Hugo Souza disputou apenas uma partida com a amarelinha, na derrota para o Japão. Apesar do desempenho abaixo naquela ocasião, as boas atuações com a camisa do Corinthians reforçam a expectativa por uma nova convocação.

Hugo Souza pelo Corinthians em 2025:

56 jogos 50 gols sofridos 2.6 defesas por jogo 74% bolas defendidas 46% jogos sem sofrer gols 6 pênaltis defendidos 4.6 passes longos certos por jogo 4 erros defensivos graves Nota Sofascore 7.05

Hugo Souza pelo Corinthians: