Garro dedica título da Copa do Brasil aos torcedores do Corinthians: 'Por isso é a Fiel'
Camisa 8 exaltou o apoio das arquibancadas ao longo da temporada
- Matéria
- Mais Notícias
O meio-campista Rodrigo Garro é um dos jogadores mais queridos pela torcida do Corinthians e comemorou, ao lado da Fiel, a conquista da Copa do Brasil. Em festa realizada na Neo Química Arena, o camisa 8 exaltou a participação da torcida nos últimos anos.
Stabile não garante permanência de Memphis e Soldado no Corinthians: ‘Pergunta para eles’
Corinthians
Presidente de organizada do Corinthians comemora título e manda recado: ‘Ano que vem é Libertadores’
Corinthians
Com futuro incerto, Fabinho soldado ganha apoio do elenco do Corinthians
Corinthians
Segundo Garro, a conquista é fruto de resiliência e do apoio constante da torcida. O jogador ainda relembrou o período em que o Corinthians lutou para não ser rebaixado no Brasileirão na temporada de 2025.
— Ano passado, todo ano falando que estávamos rebaixados, e hoje estar aqui comemorando com a nossa gente, com a nossa família, acho que a palavra é resiliência. O Corinthians é a torcida. A gente ficou muito tempo na zona de rebaixamento e um ano e meio depois, dois anos depois, a gente está comemorando nosso segundo título. Acho que é sonhado. E a gente merece, eles merecem. Olha, estão aqui com 50, 60 graus e eles estão aqui com nós, como todo o ano. Não só agora, eles se viram todo o ano. Por isso é a Fiel — disse Garro.
Rodrigo Garro em 2025:
- 38 jogos (27 titular)
- 2 gols
- 6 assistências
- 323 minutos para participar de gol
- 2.2 passes decisivos por jogo
- 12 grandes chances criadas
- 1.4 finalizações por jogo
- 2.7 bolas recuperadas por jogo
- 0.8 desarmes por jogo
- Nota Sofascore 7.24
➡️ Clique aqui e baixe o app do Sofascore para ficar por dentro de estatísticas e resultados de futebol em tempo real
Rodrigo Garro pelo Corinthians:
- 100 jogos (83 titular)
- 15 gols
- 20 assistências
- 212 minutos para participar de gol
- 2.5 passes decisivos por jogo
- 28 grandes chances criadas
- 1.6 finalizações por jogo
- 3.7 bolas recuperadas por jogo
- 1.2 desarmes por jogo
- Nota Sofascore 7.35
Corinthians campeão da Copa do Brasil
Após empate sem gols em Itaquera, o Corinthians venceu o Vasco por 2 a 1, no Maracanã, e conquistou o quarto título da Copa do Brasil de sua história, além do segundo na temporada, que já havia contado com a conquista do Campeonato Paulista diante do maior rival.
➡️Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians
O título garantiu vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores de 2026 e uma premiação total de R$ 97,791 milhões, somadas as cotas das fases anteriores da competição. No caminho até a taça, a equipe comandada por Dorival Júnior eliminou Novorizontino, Palmeiras, Athletico-PR e Cruzeiro.
- Matéria
- Mais Notícias