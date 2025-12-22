O meio-campista Rodrigo Garro é um dos jogadores mais queridos pela torcida do Corinthians e comemorou, ao lado da Fiel, a conquista da Copa do Brasil. Em festa realizada na Neo Química Arena, o camisa 8 exaltou a participação da torcida nos últimos anos.

Segundo Garro, a conquista é fruto de resiliência e do apoio constante da torcida. O jogador ainda relembrou o período em que o Corinthians lutou para não ser rebaixado no Brasileirão na temporada de 2025.

— Ano passado, todo ano falando que estávamos rebaixados, e hoje estar aqui comemorando com a nossa gente, com a nossa família, acho que a palavra é resiliência. O Corinthians é a torcida. A gente ficou muito tempo na zona de rebaixamento e um ano e meio depois, dois anos depois, a gente está comemorando nosso segundo título. Acho que é sonhado. E a gente merece, eles merecem. Olha, estão aqui com 50, 60 graus e eles estão aqui com nós, como todo o ano. Não só agora, eles se viram todo o ano. Por isso é a Fiel — disse Garro.

Rodrigo Garro em 2025:

38 jogos (27 titular) 2 gols 6 assistências 323 minutos para participar de gol 2.2 passes decisivos por jogo 12 grandes chances criadas 1.4 finalizações por jogo 2.7 bolas recuperadas por jogo 0.8 desarmes por jogo Nota Sofascore 7.24

Rodrigo Garro pelo Corinthians:

100 jogos (83 titular) 15 gols 20 assistências 212 minutos para participar de gol 2.5 passes decisivos por jogo 28 grandes chances criadas 1.6 finalizações por jogo 3.7 bolas recuperadas por jogo 1.2 desarmes por jogo Nota Sofascore 7.35

Torcida do Corinthians comemora título da Copa do Brasil na Neo Química Arena (Foto: Wanderson Oliveira/PXIMAGES / Gazeta Press)

Corinthians campeão da Copa do Brasil

Após empate sem gols em Itaquera, o Corinthians venceu o Vasco por 2 a 1, no Maracanã, e conquistou o quarto título da Copa do Brasil de sua história, além do segundo na temporada, que já havia contado com a conquista do Campeonato Paulista diante do maior rival.

O título garantiu vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores de 2026 e uma premiação total de R$ 97,791 milhões, somadas as cotas das fases anteriores da competição. No caminho até a taça, a equipe comandada por Dorival Júnior eliminou Novorizontino, Palmeiras, Athletico-PR e Cruzeiro.