Yuri Alberto e Memphis Depay foram os grandes protagonistas do Corinthians na temporada de 2025. Pelo menos é isso que mostram os números de participações diretas em gols da equipe.

Cada um dos atletas esteve envolvido em 22 gols da temporada, enquanto Talles Magno, Matheus Bidu e Matheuzinho somaram nove participações cada. Separados em suas respectivas posições em campo, o impacto da dupla em relação ao restante do elenco ficou ainda mais evidente ao longo do ano.

Mais do que números, os momentos decisivos também comprovam a importância da dupla. No Campeonato Paulista, que terminou com o título do Corinthians, Yuri Alberto marcou na semifinal diante do Santos e voltou a balançar as redes na final, contra o Palmeiras.

Na Copa do Brasil, a dupla voltou a brilhar. Contra o Cruzeiro, em Minas Gerais, Memphis Depay marcou o gol da vitória que abriu caminho para a classificação da equipe, confirmada em São Paulo.

O momento mais marcante veio na final, no Maracanã, contra o Vasco. Yuri Alberto abriu o placar ainda no primeiro tempo. No segundo tempo, Memphis Depay brilhou: recebeu passe do camisa 9 e marcou o segundo gol, garantindo o tetracampeonato do Timão e encerrando a temporada de forma histórica.

Yuri Alberto, camisa 9 do Timão (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Números individuais na temporada

Yuri Alberto

Pelo Corinthians, Yuri Alberto disputou 206 jogos, sendo titular em 177, marcou 76 gols e deu 20 assistências. Em média, participava de um gol a cada 164 minutos. Finalizava 2,5 vezes por partida, com 1,0 no gol, tinha 48% de conversão em grandes chances, 3,8 duelos ganhos por jogo, 1,4 falta sofrida por partida, sofreu 3 pênaltis e recebeu nota média 7,00 pelo Sofascore.

Em 2025, disputou 58 jogos, 45 como titular, marcou 19 gols e deu 3 assistências. Participava de um gol a cada 190 minutos, finalizava 2,3 vezes por partida (0,8 no gol), tinha 36% de conversão em grandes chances, ganhava 3,3 duelos por jogo, sofria 1,3 falta por partida, conquistou 1 pênalti e recebeu nota média 6,90 pelo Sofascore.

Memphis Depay

No geral com a camisa do Timão, Memphis Depay disputou 65 jogos, sendo titular em 51, marcou 19 gols e deu 14 assistências. Participava de um gol a cada 139 minutos, finalizava 2,2 vezes por partida (1,0 no gol), tinha 1,4 passes decisivos por jogo, 1,0 drible certo por partida, ganhava 3,0 duelos por jogo, sofria 1,1 falta por partida e recebeu nota média 7,09 pelo Sofascore.

Já em 2025, disputou 51 jogos, 40 como titular, marcou 12 gols e deu 10 assistências. Participava de um gol a cada 164 minutos, finalizava 2,1 vezes por partida (1,0 no gol), tinha 1,5 passes decisivos por jogo, 0,9 drible certo por partida, ganhava 2,9 duelos por jogo, sofria 1,1 falta por partida e recebeu nota média 7,05 pelo Sofascore.