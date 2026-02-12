A trajetória de Yasmin Coelho no futebol começou como brincadeira, mas rapidamente virou projeto de vida. Aos 13 anos, a zagueira acaba de assinar seu primeiro vínculo de formação com o Corinthians e passa a integrar oficialmente o elenco Sub-15 do clube, sendo uma das mais jovens do grupo.

Moradora de Cotia, na Grande São Paulo, Yasmin se destaca pela estatura de 1,71m e pela personalidade forte dentro de campo. Mas nem sempre atuou na defesa.

— Eu jogava de ponta esquerda. No fim de 2023, fiz uma avaliação no Corinthians. Passei para a segunda fase e fiquei em monitoramento durante 2024. Em 2025 comecei a treinar todos os dias com o Sub-15, com 12 para 13 anos — contou ela, em entrevista ao Lance!.

A mudança para a zaga veio como surpresa.

— Em 2024 me colocaram como zagueira direita. Para mim foi surpreendente, não queria aceitar de primeira. Mas o mais importante é estar jogando e fazer o seu melhor — afirmou Yasmin.

Da peneira ao contrato com o Corinthians

O processo até a aprovação definitiva exigiu paciência. Yasmin passou praticamente todo o ano de 2024 sendo observada. Disputou festivais e amistosos, mas ainda sem estar federada. O resultado final veio há cerca de uma semana.

— Foi doideira. Era a primeira vez fazendo peneira em um clube gigantesco no futebol feminino. Acho que eles viram que eu não desisto das jogadas, tenho raça, jogo de cabeça erguida e enxergo bem o jogo — avaliou.

Antes de fechar com o Corinthians, ela chegou a fazer avaliação no São Paulo para disputar um festival, mas optou por permanecer no clube do coração.

Yasmin Coelho, zagueira do Corinthians sub-15. (Foto: Divulgação)

Rotina puxada e apoio da família

A rotina é intensa. Yasmin acorda às 5h20 para estar no clube às 6h30. Treina de segunda a sexta e estuda à tarde no Colégio Amorim, instituição parceira do Corinthians. Também pratica futsal.

— Eu fico direto no clube para ir para a escola depois. Vou e volto com o transporte que o Corinthians fornece — explicou.

Se hoje vive o sonho no Parque São Jorge, no início enfrentou resistência comum a muitas meninas.

— Na escola falavam que futebol era coisa de menino e isso ficava na minha cabeça. Mas tive incentivo do meu pai, que é zagueiro também e já jogou em clubes de Cotia. Eu só brincava com ele, até começar a levar a sério — relembrou ela.

Ela mora com o pai durante a semana e vai para Cotia aos fins de semana visitar a mãe e o irmão. Ciente de que está apenas no início da sua carreira no futebol, ela mantém o sonho de se profissionalizar no clube do Parque São Jorge e chegar à Amarelinha.

— Nada é fácil, mas nada é impossível. Tudo é questão de tempo e foco — resumiu.

Inspirações e metas

Mesmo atuando na zaga, Yasmin cresceu admirando jogadoras de frente, já que começou como atacante.

— Gosto muito da Tamires, admiro a trajetória dela. Também gosto da Bia Zaneratto. E sempre gostei do Neymar — lista a jovem. Entre as defensoras, cita Tarciane como referência de raça.

Com contrato de formação em andamento e renovação prevista para 2026, ela já projeta os próximos passos.

— Daqui a cinco anos, quero estar falando que assinei meu contrato profissional, que fui para a Seleção Brasileira e que estou disputando campeonatos profissionais — disse.

Enquanto o sonho maior não chega, Yasmin mantém os pés no chão. Pretende cursar faculdade no futuro e já tem área definida.

— Quero ser jogadora de futebol, mas também fazer faculdade. A carreira é curta. Quero ser bióloga também — diz ela.