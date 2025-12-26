Vai contratar? Corinthians toma decisão após Gabigol ser oferecido, diz Neto
Apresentador revela os bastidores da possível negociação
Segundo o apresentador José Ferreira Neto, da Band e da "Rádio Craque Neto", o atacante Gabigol, atualmente no Cruzeiro, foi oferecido ao Corinthians. As negociações, no entanto, não devem avançar.
Para ter o atual camisa 9 do clube Celeste, o Corinthians precisaria desembolsar mais de R$ 1 milhão por mês a Gabigol, quantia que tornou a negociação inviável. Além disso, o clube não demonstrou grande interesse no atacante.
— Foi oferecido ao presidente Osmar Stabile. É a informação que eu tenho. E o Corinthians teria que pagar R$ 1,5 milhão (de salário). O presidente do Corinthians não quer. Ninguém quer o Gabigol. O Corinthians não quer porque não tem dinheiro e também porque não quer o Gabigol — disse Neto.
Vale relembrar que, em meados de 2024, Gabigol foi flagrado usando uma camisa do Corinthians enquanto ainda tinha contrato com o Flamengo. A imagem repercutiu negativamente e fez o jogador perder a camisa 10 no clube carioca. No final da temporada, ele deixou o Rubro-Negro.
Números de Gabigol
Após uma temporada abaixo do que se esperava, Gabigol pode deixar o Cruzeiro em breve. Neste ano, o jogador teve sua segunda menor minutagem no futebol brasileiro desde a temporada de 2013, quando começou sua carreira no Santos.
Em 2025, Gabigol disputou 49 partidas pela Raposa, sendo apenas 23 delas como titular. Com isso, somou apenas 2.282 minutos em campo pela equipe mineira segundo dados do Sofascore.
A temporada só não foi pior no quesito tempo em campo do que a de 2024, quando perdeu espaço com Tite no Flamengo e jogou por 1.472 minutos.
Nesta temporada, Gabigol marcou 13 gols e deu quatro assistências, tendo uma das melhores médias de minutos para participar de um gol do Brasil (136 minutos). Além disso, finalizou em média 1.9 vezes nos jogos que atuou, com 0.9 delas na direção da baliza.
