Com novidades, Corinthians está escalado para encarar o Bragantino

O Corinthians está escalado para enfrentar o Red Bull Bragantino, nesta quinta-feira (12), às 20h, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será disputada na Neo Química Arena, casa do Timão.

Para o confronto, o técnico Dorival Júnior escalou Rodrigo Garro entre os titulares. O meia Carrillo, recuperado de lesão, também integra a equipe. Allan, reforço anunciado nesta semana, começa no banco de reservas.

Por outro lado, o Timão terá desfalques importantes: Breno Bidon sofreu estiramento no músculo posterior da coxa direita; André enfrenta lesão ligamentar no tornozelo esquerdo; e Kaio César também se recupera de lesão no músculo posterior da coxa direita.

Assim, o Corinthians vai a campo com: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Carrillo, Matheus Pereira e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto.

O Corinthians é o último colocado da competição, mas com apenas um jogo disputado. A equipe foi derrotada na única partida que realizou até o momento, diante do Bahia, por 2 a 1, em duelo disputado na Vila Belmiro. Em razão da final da Supercopa Rei, o confronto da segunda rodada, contra o Athletico, foi adiado.

Partida será disputada na Neo Química Arena (Foto: Guilherme Lesnok/Lance!)

Histórico de Corinthians x Bragantino

Corinthians e Red Bull Bragantino se enfrentaram 67 vezes em todas as competições, com vantagem histórica para o Timão: 27 vitórias, 21 empates e 19 triunfos do Massa Bruta.

Dentro de casa, o Timão mantém o desempenho superior: em 31 partidas disputadas como mandante, foram 15 vitórias, 8 empates e 8 derrotas. Já no estádio do Red Bull Bragantino, em 36 jogos, o Corinthians venceu 12 vezes, empatou 13 e perdeu 11, reforçando a competitividade do confronto fora de seus domínios.

