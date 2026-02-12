Todo poderoso Timão! Corinthians domina lista de Arthur Elias na Seleção Brasileira
15 das 26 atletas da convocação jogam ou já atuaram pelas Brabas
A Seleção Brasileira foi convocada pelo técnico Arthur Elias nesta quinta-feira (12), com 26 atletas para os primeiros compromissos da Data Fifa do ano, diante de Costa Rica, Venezuela e México. Na lista, oito jogadoras do Corinthians foram chamadas: Lelê, Jaqueline, Thaís Ferreira, Tamires, Gi Fernandes, Duda Sampaio, Ana Vitória e Gabi Zanotti.
Em oito temporadas à frente das Brabas, o atual técnico das Canarinhas construiu uma trajetória inesquecível no Timão e formou um legado de time forte que se mantém até hoje. O comandante conquistou 16 títulos: quatro Libertadores (2017, 2019, 2021 e 2023), cinco Brasileiros (2018, 2020, 2021, 2022 e 2023), duas Supercopas do Brasil (2022 e 2023), uma Copa do Brasil (2016), três Paulistas (2019, 2020 e 2021) e uma Copa Paulista (2022).
E não é à toa: do elenco atual do Corinthians, liderado por Lucas Piccinato, oito atletas foram convocadas. No gol, Lelê foi escolhida como a opção número 1 de Arthur Elias. Na defesa, a lenda da Seleção, lateral-esquerda Tamires, voltou aos 38 anos, ao lado da jovem lateral-direita Gi Fernandes e da zagueira Thaís Ferreira, peça de confiança do técnico.
No meio-campo, uma das certezas da equipe, Duda Sampaio, foi convocada, assim como Ana Vitória, que retorna à Seleção após período na Europa. Para finalizar, a artilheira Gabi Zanotti, opção de meio-campo que atua como atacante no Brasil, também foi lembrada aos 40 anos, assim como a jovem Jaqueline, que atua no ataque.
Vale lembrar que, além das jogadoras atualmente no clube paulista, há atletas com passagem pelo Parque São Jorge, inclusive no período em que Arthur esteve à frente da equipe. São os casos de Tarciane (Lyon, FRA) e Yasmim (Real Madrid, ESP), Mariza (Tigres, MEX) e Isabela (PSG, FRA) na defesa; Jheniffer (Tigres, MEX) e Adriana (Al-Qadsiah, KSA) no ataque; e Luana (Orlando Pride, EUA) no meio-campo.
Brasil na primeira Data Fifa de 2026 🟢🟡
Segundo Arthur Elias, o critério foi o momento das atletas, com ênfase em jogadoras que já concluíram a pré-temporada e atuaram em 2026 por seus clubes. A seguir, a lista completa das 26 jogadoras por posição para os jogos entre 27 de fevereiro e 7 de março:
Goleiras 🧤
- Cláudia (Cruzeiro)
- Thaís (Benfica, POR)
- Lelê (Corinthians)
Defensoras 🛡️
- Tarci (Lyon, FRA)
- Mariza (Tigres, MEX)
- Fê Palermo (Palmeiras)
- Lauren (Atlético de Madrid, ESP)
- Thaís Ferreira (Corinthians)
- Yasmim (Real Madrid, ESP)
- Bela (PSG, FRA)
- Tamires (Corinthians)
- Gi Fernandes (Corinthians)
Meio-campistas 🧠
- Duda Sampaio (Corinthians)
- Ana Vitória (Corinthians)
- Maiara (Angel City, EUA)
- Brena (Palmeiras)
- Luana (Orlando Pride, EUA)
Atacantes ⚽
- Kerolin (Manchester City, ENG)
- Luany (Atlético de Madrid, ESP)
- Adriana (Al-Qadsiah, KSA)
- Geyse (América, MEX)
- Bia Zaneratto (Kansas, EUA)
- Gabi Zanotti (Corinthians)
- Jaque (Corinthians)
- Jheniffer (Tigres, MEX)
- Tainá Maranhão (Palmeiras)
2026: amistosos com irmãs latino-americanas 🤝
Agora, para começar 2026 com o pé direito, Arthur Elias será responsável por selecionar atletas para três amistosos contra seleções do continente americano: Costa Rica, Venezuela e México. Abaixo, veja a agenda das Canarinhas para os primeiros compromissos da Data Fifa deste ano.
📍 Costa Rica x Brasil
Data: 27 de fevereiro
Horário: 19h (de Brasília)
Local: Estádio Alejandro Morera Soto, em Alajuela (Costa Rica)
📍 Brasil x Venezuela
Data: 4 de março
Horário: 15h (de Brasília)
Local: Centro de Treinamento da Federação Mexicana de Futebol, em Toluca, México
📍 Brasil x México
Data: 7 de março
Horário: 17h (de Brasília)
Local: Estádio Ciudad de los Deportes, na Cidade do México
Tudo sobre
