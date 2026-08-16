Diniz reage à possibilidade de retorno de Memphis ao Corinthians: 'Alegria e esperança' Treinador mudou o discurso após as atualizações e apossibilidade de uma renegociação entre clube e jogador

Se no meio da semana o tom era de 'decepção e tristeza', o discurso de Fernando Diniz mudou após as últimas notícias sobre um possível acordo entre Memphis Depay e o Corinthians. O clube retomou as negociações com o atacante para assinar um possível novo vínculo. O treinador afirmou que vê o cenário com "alegria e esperança", enquanto torce por um desfecho de permanência e prepara seu elenco para o duelo contra o Rosario Central, na quinta-feira (20), pela Libertadores.

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Diniz respondeu ao questionamento durante a entrevista coletiva após a derrota para o Cruzeiro por 2 a 1, na noite deste domingo, na Neo Química Arena, pelo Brasileirão. O treinador afirmou que já expressou sua vontade de ter o atleta no seu elenco, mas reforçou o sentimento com a possibilidade de renegociação entre as partes.

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- Vocês sabem tudo que eu penso sobre o Memphis, seria redundância eu falar. Eu falo desde o primeiro dia em que eu cheguei aqui. Mas, diretamente à sua pergunta, isso me traz alegria e esperança e tem toda a minha torcida para que isso conclua com a permanência dele aqui - afirmou Diniz.

Depois da nota oficial do Corinthians anunciando o fim das negociações com Memphis, alegando cuidado com a saúde financeira do clube, Fernando Diniz destacou que estava triste com o desfecho porque entendia que Memphis seria um atleta para um projeto de longo prazo no Timão e que era um jogador com o qual ele tinha vontade de trabalhar, já que não pôde utilizar o holandês por lesão e depois pelo período de pausa na Copa do Mundo.

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A retomada das conversas acontece após a repercussão negativa entre os torcedores do Corinthians e em parte da imprensa. As negociações entre clube e jogador se alongaram por mais de um mês e Memphis retornou ao Brasil, onde permanece até agora, para assinar com o Timão uma extensão de vínculo, até o alvinegro desistir das tratativas.

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Memphis Depay e Corinthians reabriram as negociações. (Foto: Ronaldo Barreto/Thenews2/Folhapress)

Como estão as renegociações entre Corinthians e Memphis

De acordo com a apuração da reportagem, o presidente Omar Stabile terá uma conversa com membros do Conselho de Orientação (CORI) do Corinthians. A reunião acontecerá nesta segunda-feira (17) e o objetivo é apresentar os valores envolvidos na negociação e ouvir a avaliação do órgão.

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Durante as negociações, Memphis aceitou reduzir a remuneração mensal, estimada anteriormente em cerca de R$ 3,5 milhões, para aproximadamente R$ 1,9 milhão. O atacante também abriu mão da preferência inicial por um contrato de três temporadas e concordou em transformar uma dívida de aproximadamente R$ 42 milhões em um compromisso parcelado ao longo do novo vínculo, sem juros e multas.

A principal discussão agora envolve a forma de pagamento desse débito. Durante a negociação pela renovação, Memphis havia aceitado diluir o valor no novo contrato. Aquela altura, com o rompimento das tratativas, esse mecanismo deixou de existir e a dívida pode ser tratada como uma obrigação independente.

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