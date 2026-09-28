Após lesão grave, Zakaria Labyad tem futuro definido pelo Corinthians

O Corinthians renovou o contrato do meio-campista marroquino Zakaria Labyad até dezembro de 2027. A prorrogação oficial foi anunciada nesta segunda-feira (28) e já consta no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

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A extensão do vínculo ocorre enquanto o jogador marroquino se recupera de uma grave lesão no joelho esquerdo. Labyad rompeu o ligamento cruzado anterior (LCA) e sofreu lesão no menisco durante partida contra o Athletico-PR, em julho, e perdeu o restante da temporada.

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Desempenho de Labyad no Corinthians antes da lesão

Labyad havia chegado ao Parque São Jorge em fevereiro por indicação do atacante Memphis Depay. Antes do problema físico, o meio-campista vinha ganhando espaço com o técnico Fernando Diniz e acumulou 18 partidas oficiais, 558 minutos disputados, dois gols e duas assistências.]