Após lesão grave, Zakaria Labyad tem futuro definido pelo Corinthians
Meia se recupera de uma lesão no ligamento do joelho
O Corinthians renovou o contrato do meio-campista marroquino Zakaria Labyad até dezembro de 2027. A prorrogação oficial foi anunciada nesta segunda-feira (28) e já consta no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).
➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians
A extensão do vínculo ocorre enquanto o jogador marroquino se recupera de uma grave lesão no joelho esquerdo. Labyad rompeu o ligamento cruzado anterior (LCA) e sofreu lesão no menisco durante partida contra o Athletico-PR, em julho, e perdeu o restante da temporada.
Desempenho de Labyad no Corinthians antes da lesão
Labyad havia chegado ao Parque São Jorge em fevereiro por indicação do atacante Memphis Depay. Antes do problema físico, o meio-campista vinha ganhando espaço com o técnico Fernando Diniz e acumulou 18 partidas oficiais, 558 minutos disputados, dois gols e duas assistências.]
Tudo sobre
Futebol Nacional
MP das bets: clubes paulistas definem estratégia para encontro com o governoHá 7 horas
Seleção Brasileira
Na Seleção, Breno Bidon agradece ao Corinthians: 'Me acolheu'Há 16 horas
Corinthians
William Batista exalta geração sub-20 do Corinthians: 'Fome de competir'Há 16 horas
Corinthians
Guilherme Nascimento exalta campanha do Corinthians no Paulista Sub-17Há 1 dia
Corinthians
Corinthians: saída da Esportes da Sorte pode custar mais que Yuri Alberto e BidonHá 1 dia
Fora de Campo
Explicação de Hugo Souza por falha repercute: 'Era melhor ter ficado quieto'Há 1 dia
Mais LANCE!