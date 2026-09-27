Guilherme Nascimento destacou a atuação do Corinthians na vitória por 2 a 0 sobre o Desportivo Brasil, neste sábado (26), pelo Campeonato Paulista Sub-17. Com o resultado, o Timão garantiu a primeira colocação do grupo na última rodada desta fase do estadual.

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O triunfo também marcou mais um capítulo da campanha da equipe sob o comando do treinador. Após a partida, Guilherme dividiu com os jogadores os méritos pelo desempenho ao longo da competição e ressaltou a participação dos atletas na trajetória corinthiana.

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— O mais importante, neste momento, é valorizar o grupo como um todo pela organização, pela entrega e pela sede de vitória que tem demonstrado ao longo da temporada. Estamos vivendo uma sequência muito positiva de resultados, mas, principalmente, apresentando uma performance que sustenta tudo isso. Encerrar essa fase do Paulista com mais uma vitória e garantir a primeira colocação do grupo era exatamente o que tínhamos projetado lá atrás. Então, todos estão de parabéns e fizeram por merecer. Agora é descansar, recuperar bem e aproveitar esse período para nos prepararmos, porque ainda temos muito trabalho e objetivos importantes pela frente no campeonato — destacou Guilherme Nascimento.

Em 2026, sob o comando de Guilherme Nascimento, de 37 anos, o Corinthians soma 36 jogos, com 24 vitórias, cinco empates e sete derrotas. No período, a equipe marcou 111 gols e sofreu 40, alcançando 71,3% de aproveitamento na temporada e uma média superior a três gols por partida.

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No recorte específico do Campeonato Paulista Sub-17, os números também são expressivos. O Timão registra 75,9% de aproveitamento e já marcou 61 gols na competição.

— Os números da temporada são positivos e refletem um trabalho que vem sendo construído diariamente por todos aqui no Corinthians. É uma campanha consistente tanto no Paulista quanto no Brasileiro, mas sabemos que estatística, por si só, não garante nada daqui para frente. A partir de agora, entramos em uma nova fase do Paulista e, para nós, é praticamente um novo campeonato. Tudo o que construímos até aqui, em termos de desempenho técnico, organização tática e preparação física e mental, foi importante para chegarmos até este momento, mas já ficou para trás. Se queremos conquistar coisas grandes, e queremos muito, precisamos elevar ainda mais o nosso nível de exigência, manter a concentração e nos dedicar ainda mais na próxima fase — completou o treinador.

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A partir da próxima fase, os 32 classificados serão ordenados de acordo com o ranking geral das campanhas acumuladas e se enfrentarão em jogos de ida e volta. As partidas estão previstas para os dias 3 e 10 de outubro.

Antes disso, o Corinthians volta a campo pelo Campeonato Brasileiro Sub-17. O Timão enfrenta o Atlético-GO na quarta-feira (30), às 15h, no Parque São Jorge, em São Paulo.

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Elenco do Corinthians Sub-17 comemora vitória (Foto: Rodrigo Gazzanel / Agência Corinthians)

Números do Corinthians sub-17 na temporada