Corinthians reabre negociações com Memphis e marca reunião interna Osmar Stabile deve apresentar valores da negociação ao CORI nesta segunda-feira (17)

O Corinthians retomou as negociações para renovar o contrato de Memphis Depay. Depois de anunciar o encerramento das conversas com o atacante holandês, o presidente Osmar Stabile reavaliou o caso e decidiu voltar a discutir os termos de um possível novo vínculo.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Para avançar nas tratativas, membros do Conselho de Orientação (CORI) do Corinthians vão se reunir nesta segunda-feira (17) com Stabile. A intenção do presidente é apresentar os valores envolvidos na negociação e ouvir a avaliação do órgão.

continua após a publicidade

O CORI é um órgão estatutário de caráter consultivo do Corinthians. Entre suas atribuições estão analisar, acompanhar e orientar a diretoria executiva e a presidência em temas administrativos, financeiros e políticos do clube. O conselho, porém, não tem poder para vetar negociações.

A retomada das conversas acontece após a repercussão entre os torcedores do Corinthians. Stabile havia divulgado uma nota informando que as negociações estavam encerradas após mais de um mês de tratativas. Agora, as partes voltam a discutir a possibilidade de permanência do atacante.

continua após a publicidade

Osmar Stabile, presidente, e Marcelo Paz, executivo de futebol do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Corinthians)

Negociação com Memphis e dívida

Durante as negociações, Memphis aceitou reduzir a remuneração mensal, estimada anteriormente em cerca de R$ 3,5 milhões, para aproximadamente R$ 1,9 milhão. O atacante também abriu mão da preferência inicial por um contrato de três temporadas e concordou em transformar uma dívida de aproximadamente R$ 42 milhões em um compromisso parcelado ao longo do novo vínculo, sem juros e multas.

As tratativas chegaram a avançar a ponto de Memphis retornar ao Brasil em 4 de agosto, após as férias na Espanha. O jogador realizou exames médicos e foi aprovado nas avaliações, etapa que normalmente antecede a assinatura de um novo contrato.

continua após a publicidade

O Corinthians deve aproximadamente R$ 42 milhões a Memphis, em valores relacionados a bonificações e compromissos previstos no contrato anterior. Com juros e encargos, a dívida pode chegar a cerca de R$ 77 milhões.

A principal discussão agora envolve a forma de pagamento desse débito. Durante a negociação pela renovação, Memphis havia aceitado diluir o valor no novo contrato. Aquela altura, com o rompimento das tratativas, esse mecanismo deixou de existir e a dívida pode ser tratada como uma obrigação independente.

continua após a publicidade

O estafe do atacante avalia ainda cobrar aproximadamente US$ 20 milhões, valor próximo de R$ 103 milhões, sob a alegação de que houve um acordo para a renovação que acabou sendo abandonado pelo Corinthians após uma série de atos que indicavam a concretização do negócio.

Caso essa tese seja levada adiante e aceita integralmente, o passivo envolvendo Memphis poderia chegar à casa dos R$ 180 milhões, somando a dívida anterior à indenização pretendida. O valor, porém, não representa uma dívida reconhecida pelo Corinthians.

continua após a publicidade

A renovação de contrato com Memphis seria a forma mais "simples" de resolver a bola de neve que se tornou a dívida do clube com o camisa 10. Esse, inclusive, é o argumento de parte dos torcedores. A saída do jogador representaria uma dívida de imediato, enquanto a renovação permitiria diluir os valores ao longo do tempo.

Memphis detonou dirigentes

Além da postagem original no X (antigo Twitter), Memphis utilizou os stories do Instagram para republicar sua nota e marcou diretamente o perfil do presidente Osmar Stabile, sinalizando que as críticas são direcionadas especificamente à cúpula do clube.

continua após a publicidade

Memphis revelou estar decepcionado ao saber da decisão do Corinthians e afirmou que a renovação havia sido explicitamente acordada não apenas pelo presidente, mas também pelos departamentos esportivo, jurídico e financeiro do Timão.

O jogador destacou que sempre manteve o respeito pela instituição durante o processo, mas que agora se sente forçado a agir com firmeza para proteger seus interesses.

continua após a publicidade

O tom da mensagem subiu quando o atacante afirmou que o que chamou de "comportamento inaceitável" não passará impune. "Fiquem certos de que não deixarei esse comportamento inaceitável sem sanção", declarou o atleta, indicando que deve buscar medidas legais contra o Corinthians nos próximos dias.

🔥 Receba até R$25 em crédito nos jogos do Brasileirão - confira as regras

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.