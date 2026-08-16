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Cruzeiro vence o Corinthians fora de casa e cola no G4 do Brasileirão

Equipes se enfrentaram na Neo Química Arena; veja os destaques da partida

PorVinicius Barbosa HarfushSão Paulo (SP)
16/08/2026 21:29
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Jonathan Jesus e Allan disputam bola
Jonathan Jesus e Allan disputam bola (Foto: Marco Galvão/Cruzeiro)

Em um duelo de "toma lá, dá cá", melhor para o Cruzeiro, que saiu vitorioso na noite deste domingo (16) diante do Corinthians, na Neo Química Arena. Pela 23ª rodada do Brasileirão, a Raposa venceu por 2 a 1, com gols de Bruno Rodrigues e Wanderson, enquanto Gustavo Henrique marcou um golaço de voleio para o Timão, mas ineficiente para levar pontos na partida.

Com o resultado, o Corinthians fica em nono lugar, com 32 pontos somados. O Cruzeiro chega a 36 pontos e termina na quinta colocação. Agora, as equipes viram a chave para a Libertadores. Em casa, o Timão recebe o Rosario Central após um empate sem gols na ida, enquanto a Raposa visita o Flamengo no Rio de Janeiro, depois de um empate em 1 a 1 em Belo Horizonte.

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Cruzeiro é mais eficiente e abre o placar

Em um primeiro tempo de alternância de protagonismo, o Cruzeiro foi mais eficaz e balançou as redes com Bruno Rodrigues, aos 35 minutos, em um rebote após boa defesa de Hugo Souza em cabeçada de João Costa. Do lado do Timão, Garro acertou a trave, e essa foi a principal chance do time, que sofreu para articular boas jogadas que passassem pelo pé do argentino ou de Breno Bidon. O saldo do placar foi definido no detalhe.

Corinthians faz golaço, mas Raposa vence

A estratégia do Corinthians de pressionar para buscar o empate foi eficaz logo aos 12 minutos. Em cobrança de falta na área, o zagueiro Gustavo Henrique aproveitou uma sobra de bola no alto e acertou um lindo voleio para empatar a partida, logo aos 12 minutos. O placar voltou a deixar o duelo bem disputado, com bons arremates nas metas de Otavio e Hugo Souza, que até viu uma bola beijar o pé da trave pouco depois do tento corintiano. Mas, já na reta final, Wanderson se posicionou bem após chuveirinho na área e cabeceou sem chances de defesa. 2 a 1 no placar e um ritmo controlado até o apito final, que garantiu os três pontos cruzeirenses.

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Visão do lance!

Lance Capital 💡

Após o golaço de Gustavo Henrique, a partida seguiu muito aberta e o Corinthians até foi mais presente no ataque. Mas, assim como na primeira etapa, o Cruzeiro foi eficaz para marcar e voltar à frente do placar. Bola na linha de fundo e Lucho Rodríguez contribuiu com sua primeira assistência, que encontrou Wanderson, de cabeça, dentro da área. O atacante fez o movimento correto e não deu chances para Hugo Souza defender.

Deu aula 🏅

Bruno Rodrigues voltou a ganhar uma oportunidade como titular e correspondeu com o gol marcado na reta final do primeiro tempo. Atuando como falso 9, mostrou uam boa visão de jogo ao se posicionar na sobra de bola após boa defesa de Hugo Souza e balançou as redes no gol cruzeirense na Neo Química Arena. Esse foi o segundo gol do atacante na temporada com a camisa do Cruzeiro.

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Ficou abaixo 📉

Mesmo com o confronto com o Rosario Central na quinta-feira, Diniz manteve Breno Bidon no time titular para dar ao Corinthians mais qualidade na transição da defesa ao ataque, mas o camisa 7 corintiano mostrou muito pouco na partida, a ponto de ter sido substituído no intervalo por Jesse Lingard. O meia não conseguiu ajudar nas descidas do sistema ofensivo e também não gerou chances com finalizações de fora da área.

Jogadores de Cruzeiro e Corinthians disputa espaço
Jogadores de Cruzeiro e Corinthians disputa espaço (Foto: Marina Uezima/Brazil Photo Press/Folhapress)

✅ FICHA TÉCNICA
⚽ CORINTHIANS X CRUZEIRO
Campeonato Brasileiro – 23ª rodada

📆 Data e horário: domingo, 16 de agosto de 2026, às 19h30 (de Brasília)
📍 Local: Neo Química Arena (São Paulo, SP)
⚽ Gols: Bruno Rodrigues (35' 1T) e Wanderson (36' 2T) - CRU / Gustavo Henrique (12' 2T) - COR
🟨 Cartões amarelos: Jonathan Jesus, Felipe Morais (CRU) / Garro (COR)
🟥 Cartões vermelhos: -

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🕴️ Arbitragem: Davi de Oliveira Lacerda (ES)
🚩 Assistentes: Thiaggo Americano Labes (SC) e Douglas Pagung (ES)
📺 VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

ESCALAÇÕES:

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Gabriel Paulista (João Pedro Tchoca) e Matheus Bidu; Allan, Breno Bidon (Jesse Lingard), André Carrillo (Matheus Pereira) e Rodrigo Garro; Kaio César (Dieguinho) e Pedro Raul (Gui Negão). (Técnico: Fernando Diniz).

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CRUZEIRO: Otávio; Fagner, Jonathan Jesus, João Marcelo (Wanderson), Villalba; Lucas Romero, Zé Lucas (Gerson), Bruno Rodrigues (Lucho Rodríguez); Felipe Morais (Arroyo), João Costa, Kaio Jorge (Matheus Pereira). (Técnico: Artur Jorge).

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