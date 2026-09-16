O Corinthians foi eliminado pelo Estudiantes nas quartas de final da Copa Libertadores na noite desta quarta-feira (16), com direito a pênalti perdido no último lance da partida. Após empatar em 1 a 1 na Argentina, o Timão viu a equipe visitante vencer na Neo Química Arena com um gol marcado nos minutos finais.

➡️Corinthians repudia ataques homofóbicos sofridos por atletas

O único gol da partida saiu aos 42 minutos do segundo tempo, com Alexis Castro. O jogador recebeu cruzamento de Tomás Palacios e, de primeira, finalizou sem chances para o goleiro Hugo Souza.

continua após a publicidade

No último minuto de jogo, o zagueiro Leandro González Pírez colocou a mão na bola dentro da área, e a penalidade máxima foi assinalada a favor dos donos da casa. Memphis Depay assumiu a responsabilidade da cobrança, mas o atacante holandês isolou a bola e desperdiçou a chance do empate.

Veja o gol da partida e o pênalti perdido:

Estudiantes venceu o Corinthians em São Paulo (Foto: NELSON ALMEIDA / AFP)

Como foi o jogo entre Corinthians e Estudiantes?

Pouca emoção na primeira etapa

Corinthians e Estudiantes fizeram um primeiro tempo morno, com muita disputa no meio-campo, mas poucas chances reais de gol. Pelo lado do clube paulista, Memphis, Kaio César e, principalmente, Carrillo tiveram as principais oportunidades. Já pelo time argentino, Tobias Burgos arriscou uma bomba que passou por pouco e quase abriu o placar.

continua após a publicidade

Memphis perde pênalto e Corinthians é eliminado

A segunda etapa teve o Estudiantes com mais posse de bola e atuando no campo de ataque, mas com poucas chances claras de gol. Já o Timão tentou responder e assustou em finalização de Matheus Bidu, obrigando Muslera a fazer grande defesa. Na reta final da segunda etapa, Alexis Castro aproveitou cruzamento de Palacios e acertou um belo chute, abrindo o placar. Quando a partida caminhava para o final, uma mão na área do Tomas Palacios colocou a mão na bola dentro da área e causou um pênalti após orientação do VAR. Na bola, Memphis Depay teve a chance de empatar o placar, mas isolou o chute e confirmou a eliminação do Corinthians.

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e acompanhe o que acontece fora das quatro linhas

🔥 Ganhe R$100 de volta se sua aposta perder na Esportivabet — aposte R$100 e confira as regras

*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições