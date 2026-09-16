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Veja o gol da vitória do Estudiantes sobre o Corinthians na Libertadores

Equipes se enfrentaram na Neo Química Arena

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
16/09/2026 23:47
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Memphis com a camisa no rosto rodeado de jogadores do Estudiantes comemorando a classificação sobre o Corinthians
Estudiantes está na semifinal da Libertadores (Foto: Miguel SCHINCARIOL / AFP)

O Corinthians foi eliminado pelo Estudiantes nas quartas de final da Copa Libertadores na noite desta quarta-feira (16), com direito a pênalti perdido no último lance da partida. Após empatar em 1 a 1 na Argentina, o Timão viu a equipe visitante vencer na Neo Química Arena com um gol marcado nos minutos finais.

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O único gol da partida saiu aos 42 minutos do segundo tempo, com Alexis Castro. O jogador recebeu cruzamento de Tomás Palacios e, de primeira, finalizou sem chances para o goleiro Hugo Souza.

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No último minuto de jogo, o zagueiro Leandro González Pírez colocou a mão na bola dentro da área, e a penalidade máxima foi assinalada a favor dos donos da casa. Memphis Depay assumiu a responsabilidade da cobrança, mas o atacante holandês isolou a bola e desperdiçou a chance do empate.

Veja o gol da partida e o pênalti perdido:

Jogadores do Estudiantes comemorando
Estudiantes venceu o Corinthians em São Paulo (Foto: NELSON ALMEIDA / AFP)

Como foi o jogo entre Corinthians e Estudiantes?

Pouca emoção na primeira etapa

Corinthians e Estudiantes fizeram um primeiro tempo morno, com muita disputa no meio-campo, mas poucas chances reais de gol. Pelo lado do clube paulista, Memphis, Kaio César e, principalmente, Carrillo tiveram as principais oportunidades. Já pelo time argentino, Tobias Burgos arriscou uma bomba que passou por pouco e quase abriu o placar.

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Memphis perde pênalto e Corinthians é eliminado

A segunda etapa teve o Estudiantes com mais posse de bola e atuando no campo de ataque, mas com poucas chances claras de gol. Já o Timão tentou responder e assustou em finalização de Matheus Bidu, obrigando Muslera a fazer grande defesa. Na reta final da segunda etapa, Alexis Castro aproveitou cruzamento de Palacios e acertou um belo chute, abrindo o placar. Quando a partida caminhava para o final, uma mão na área do Tomas Palacios colocou a mão na bola dentro da área e causou um pênalti após orientação do VAR. Na bola, Memphis Depay teve a chance de empatar o placar, mas isolou o chute e confirmou a eliminação do Corinthians.

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