Com Ramón Díaz na mira, Corinthians quer novo técnico antes do Dérbi
Diretoria tem pressa para definir substituto de Diniz e busca reação imediata
O Corinthians trabalha para definir seu novo treinador antes do clássico contra o Palmeiras, marcado para domingo (11), pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após a demissão de Fernando Diniz, a diretoria colocou Ramón Díaz como prioridade e pretende acelerar as conversas para contar com um novo comandante já à frente da equipe no Dérbi.
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A intenção do clube é que o substituto de Diniz esteja no banco de reservas diante do rival. Internamente, a avaliação é de que a situação exige uma resposta rápida, principalmente pela sequência negativa de resultados e pela proximidade da zona de rebaixamento.
Após a derrota por 2 a 1 para o Internacional, na quarta-feira (7), no Beira-Rio, o executivo de futebol Marcelo Paz confirmou que a diretoria iniciaria imediatamente a busca por um substituto. O dirigente destacou a importância de contar com um novo profissional já para o confronto contra o Palmeiras.
— Vamos trabalhar de imediato para buscar um novo comandante para o clássico de domingo, precisamos vencer. Eu, particularmente, estou muito triste. Tentamos, mas infelizmente, chegou o momento. Vamos, de imediato, sair daqui e buscar um novo nome — disse.
Marcelo Paz também ressaltou a necessidade de uma reação imediata, especialmente nos jogos como mandante, nos quais o desempenho da equipe ficou abaixo das expectativas.
— Uma decisão precisava ser tomada, precisamos de um fato novo, precisamos voltar a pontuar, ser protagonistas dentro de casa. Infelizmente, não vinha acontecendo — seguiu.
Ramón Díaz é o favorito
Livre no mercado, Ramón Díaz é visto pelo Corinthians como uma opção para assumir imediatamente o comando técnico da equipe. O clube tem pressa para definir o substituto de Fernando Diniz e considera o argentino uma alternativa rápida para o momento em que o clube vive.
Outro fator que fortalece o nome de Ramón Díaz é sua passagem anterior pelo Corinthians. O argentino deixou uma avaliação positiva pelos resultados conquistados, incluindo o título do Campeonato Paulista, e ganhou força entre as opções analisadas pela diretoria.
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Ramón Díaz comandou o Corinthians em 60 partidas, com 31 vitórias, 16 empates e 13 derrotas, alcançando 61% de aproveitamento. No período, a equipe marcou 94 gols, média de 1,6 por jogo, e sofreu 62, com média de 1,0 por partida. O time também terminou 20 confrontos sem ser vazado, o que representa 33% dos jogos disputados.
Após deixar o Corinthians, o treinador argentino trabalhou no Olimpia, do Paraguai, e no Internacional. As passagens, no entanto, não foram marcadas por resultados positivos.
Momento do Corinthians na temporada
O Corinthians atravessa uma crise na temporada e acumula sete derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro. A sequência negativa resultou na demissão do técnico Fernando Diniz, anunciada após o revés diante do Internacional, pela 29ª rodada da competição.
Nos últimos sete compromissos pelo torneio nacional, o Timão marcou apenas seis gols e sofreu 14, terminando o período com 0% de aproveitamento. Apesar das dificuldades, a equipe registrou média de 16,4 finalizações por partida, sendo 4,6 na direção do gol. Defensivamente, permitiu 14,3 arremates dos adversários por jogo, dos quais 5,9 acertaram o alvo.
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A falta de eficiência ofensiva também ajuda a explicar o momento. Durante a sequência de derrotas, o Corinthians precisou de 19,2 finalizações para marcar um gol, enquanto os adversários necessitaram de apenas 7,1 tentativas para balançar as redes. Além disso, a equipe converteu somente quatro das 17 grandes chances criadas.
Na classificação geral do Brasileirão, o clube soma 32 pontos em 29 partidas, com oito vitórias, oito empates e 13 derrotas, o equivalente a 37% de aproveitamento. O Timão marcou 30 gols e sofreu 34, acumulando saldo negativo de quatro.
Calendário
- 11/10 — 17:30 — Palmeiras x Corinthians — Brasileirão
- 19/10 — 20:00 — Corinthians x Vitória — Brasileirão
- 24/10 — 18:30 — Vasco x Corinthians — Brasileirão
- 30/10 — 20:00 — Corinthians x Mirassol — Brasileirão
- 04/11 — 21:30 — São Paulo x Corinthians — Brasileirão
- 18/11 — Horário não definido — Corinthians x Botafogo — Brasileirão
- 22/10 — Horário não definido — Atlético-MG x Corinthians — Brasileirão
- 29/11 — Horário não definido — Corinthians x Grêmio — Brasileirão
- 02/12 — Horário não definido — Remo x Corinthians — Brasileirão
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