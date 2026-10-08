Com Ramón Díaz na mira, Corinthians quer novo técnico antes do Dérbi

O Corinthians trabalha para definir seu novo treinador antes do clássico contra o Palmeiras, marcado para domingo (11), pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após a demissão de Fernando Diniz, a diretoria colocou Ramón Díaz como prioridade e pretende acelerar as conversas para contar com um novo comandante já à frente da equipe no Dérbi.

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A intenção do clube é que o substituto de Diniz esteja no banco de reservas diante do rival. Internamente, a avaliação é de que a situação exige uma resposta rápida, principalmente pela sequência negativa de resultados e pela proximidade da zona de rebaixamento.

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Após a derrota por 2 a 1 para o Internacional, na quarta-feira (7), no Beira-Rio, o executivo de futebol Marcelo Paz confirmou que a diretoria iniciaria imediatamente a busca por um substituto. O dirigente destacou a importância de contar com um novo profissional já para o confronto contra o Palmeiras.

— Vamos trabalhar de imediato para buscar um novo comandante para o clássico de domingo, precisamos vencer. Eu, particularmente, estou muito triste. Tentamos, mas infelizmente, chegou o momento. Vamos, de imediato, sair daqui e buscar um novo nome — disse.

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Marcelo Paz também ressaltou a necessidade de uma reação imediata, especialmente nos jogos como mandante, nos quais o desempenho da equipe ficou abaixo das expectativas.

— Uma decisão precisava ser tomada, precisamos de um fato novo, precisamos voltar a pontuar, ser protagonistas dentro de casa. Infelizmente, não vinha acontecendo — seguiu.

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Ramón Díaz é o favorito

Livre no mercado, Ramón Díaz é visto pelo Corinthians como uma opção para assumir imediatamente o comando técnico da equipe. O clube tem pressa para definir o substituto de Fernando Diniz e considera o argentino uma alternativa rápida para o momento em que o clube vive.

Outro fator que fortalece o nome de Ramón Díaz é sua passagem anterior pelo Corinthians. O argentino deixou uma avaliação positiva pelos resultados conquistados, incluindo o título do Campeonato Paulista, e ganhou força entre as opções analisadas pela diretoria.

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Ramón Díaz comandou o Corinthians em 60 partidas, com 31 vitórias, 16 empates e 13 derrotas, alcançando 61% de aproveitamento. No período, a equipe marcou 94 gols, média de 1,6 por jogo, e sofreu 62, com média de 1,0 por partida. O time também terminou 20 confrontos sem ser vazado, o que representa 33% dos jogos disputados.

Após deixar o Corinthians, o treinador argentino trabalhou no Olimpia, do Paraguai, e no Internacional. As passagens, no entanto, não foram marcadas por resultados positivos.

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Julio Cesar, supervisor de futebol; Osmar Stábile, presidente; e Marcelo Paz, executivo de futebol do Corinthians (Foto: Rodrigo Gazzanel/Agência Corinthians)

Momento do Corinthians na temporada

O Corinthians atravessa uma crise na temporada e acumula sete derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro. A sequência negativa resultou na demissão do técnico Fernando Diniz, anunciada após o revés diante do Internacional, pela 29ª rodada da competição.

Nos últimos sete compromissos pelo torneio nacional, o Timão marcou apenas seis gols e sofreu 14, terminando o período com 0% de aproveitamento. Apesar das dificuldades, a equipe registrou média de 16,4 finalizações por partida, sendo 4,6 na direção do gol. Defensivamente, permitiu 14,3 arremates dos adversários por jogo, dos quais 5,9 acertaram o alvo.

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A falta de eficiência ofensiva também ajuda a explicar o momento. Durante a sequência de derrotas, o Corinthians precisou de 19,2 finalizações para marcar um gol, enquanto os adversários necessitaram de apenas 7,1 tentativas para balançar as redes. Além disso, a equipe converteu somente quatro das 17 grandes chances criadas.

Na classificação geral do Brasileirão, o clube soma 32 pontos em 29 partidas, com oito vitórias, oito empates e 13 derrotas, o equivalente a 37% de aproveitamento. O Timão marcou 30 gols e sofreu 34, acumulando saldo negativo de quatro.

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