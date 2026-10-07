Inter vence Corinthians e esquenta luta contra o rebaixamento

O Internacional venceu o Corinthians por 2 a 1 na noite desta quarta-feira (7), no Beira-Rio, em partida válida pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols do Colorado foram marcados por Vitinho e Alan Patrick, enquanto André descontou. O Corinthians sofreu a sétima derrota seguida no Brasileirão.

Com a vitória, o Internacional chegou aos 31 pontos em 29 partidas, com sete triunfos, 10 empates e 12 derrotas, ocupando a 17ª colocação do Campeonato Brasileiro, ainda na zona de rebaixamento. Já o Corinthians cai para 16ª posição, com 32 pontos, somando oito vitórias, oito empates e 13 derrotas. Apenas um ponto separa as equipes na classificação. Agora, os dois clubes terão clássicos pela frente: o Timão visita o Palmeiras no domingo (11), às 17h30 (de Brasília), no Nubank Parque, enquanto o Colorado enfrenta o Grêmio, fora de casa, no mesmo dia e horário.

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Gol relâmpago do Inter

O Internacional começou a partida em ritmo intenso e abriu o placar com um gol relâmpago. Aos 43 segundos, o Colorado venceu uma disputa no meio-campo, Alan Patrick deu um belo passe para Vitinho, que finalizou com força para o fundo das redes. Com o passar do tempo, o Corinthians cresceu no confronto, passou a se arriscar mais no ataque e criou boas oportunidades de empate. Matheus Bidu acertou a rede pelo lado de fora, enquanto Matheuzinho e Yuri Alberto também levaram perigo, mas pararam na trave. Apesar do início desfavorável, o Timão terminou a primeira etapa superior ao adversário.

Segundo tempo agitado

O Corinthians voltou para o segundo tempo com a mesma pegada do primeiro, mas com uma pitada de falta de sorte. Aos 13 minutos, após cruzamento para a área, Memphis desviou e, embaixo do gol, mandou a bola na trave. Em outro lance semelhante, Kaio César fez jogada individual e cruzou para o holandês, que finalizou para fora. Kaio César, inclusive, foi bastante acionado durante a segunda etapa e teve duas chances de marcar, mas parou em Anthoni. O Inter, no entanto, aproveitou um erro de Rodrigo Garro para recuperar a bola, tocar para Alan Patrick e ampliar o placar. Minutos depois, após cruzamento de Vitinho, André mandou para o gol e recolocou o Timão no jogo, mas não suficiente para evitar a derrota.

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Não é todo jogo que um gol acontece aos 43 segundos do primeiro tempo. No Brasileirão 2026, inclusive, foi a primeira vez, sendo o mais rápido da competição até aqui. O gol de Vitinho deu mais tranquilidade ao Internacional, que entrou na rodada na zona de rebaixamento.

Deu aula 🏅

Camisa 10 do Internacional, o meia Alan Patrick não teve uma atuação brilhante, mas foi decisivo ao encontrar Vitinho livre com uma assistência precisa, aos 43 segundos do primeiro tempo, para abrir o placar diante do Corinthians. Além disso, esteve bem posicionado no segundo gol, quando recebeu assistência de Bruno Henrique e ampliou a vantagem do Colorado.

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Ficou abaixo 📉

Rodrigo Garro e Memphis Depay tiveram atuações ruins. O primeiro errou em dois lances que resultaram em gols do Colorado, enquanto o segundo teve a chance de empatar a partida quando o placar estava em 1 a 0, mas desperdiçou a oportunidade embaixo da trave. Ambos foram os piores em campo pelo Corinthians.

Internacional e Corinthians se enfrentam pelo Brasileirão (Foto: Divulgação/Internacional)

Não vou ver isso sozinho 😱

Memphis Depay teve a oportunidade de empatar a partida aos 13 minutos do segundo tempo, mas acertou a trave em uma finalização confusa. O atacante holandês desperdiçou uma chance clara de gol para o Corinthians.

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inacreditável o gol perdido pelo memphis depay https://t.co/uM21kP47x3 — out of context brasileirão (@oocbrsao) October 7, 2026

Confira as informações do jogo entre Internacional x Corinthians

✅ FICHA TÉCNICA

Internacional 2x1 Corinthians

SÉRIE A - 29ª RODADA

📆 Data e horário: quarta-feira, 07 de outubro, às 19h30 (horário de Brasília)

📍 Local: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

🥅 Gols: Vitinho (0:43'/1ºT) e Alan Patrick (31'/2ºT) Internacioanl; André (34'/2ºT) Corinthians;

🟨 Cartões amarelos: Bernabei, Villagra e Paulinho (INT); Breno Bidon, Kaio César, Gustavo Henrique e Rodrigo Garro (COR);

🟥 Cartões vermelhos: -

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Alessandro Álvaro Rocha de Matos (BA)

🖥️ VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

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⚽ESCALAÇÕES

INTERNACIONAL: Anthoni; Bruno Gomes, Mercado e Juninho (Ronaldo); Aguirre (Paulinho), Villagra, Thiago Maia (Bruno Henrique), Alan Patrick e Bernabei (Matheus Bahia); Vitinho e Alerrandro (Carbonero). (Técnico: Eduardo Baptista)

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista (Vitinho), Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Breno Bidon (André) e Rodrigo Garro (Pedro Raul); Memphis Depay (Matheus Pereira), Yuri Alberto (Gui Negão) e Kaio César. (Técnico: Fernando Diniz)