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Marcelo Paz explica demissão de Diniz e desabafa: 'Momento de muita dor'

Executivo lamenta sequência negativa e confirma busca imediata por novo treinador

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
07/10/2026 22:52
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Marcelo Paz e o técnico Fernando Diniz durante treino no Corinthians (Foto: Divulgação)
Marcelo Paz e o técnico Fernando Diniz durante treino no Corinthians (Foto: Divulgação)

O executivo de futebol do Corinthians, Marcelo Paz, comentou a demissão do técnico Fernando Diniz após a derrota por 2 a 1 para o Internacional, na noite desta quarta-feira (7), no Beira-Rio, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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Em pronunciamento após a partida, o dirigente lamentou a saída do treinador, destacou o trabalho realizado durante sua passagem pelo clube e explicou que a sequência negativa de resultados motivou a decisão da diretoria.

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— Momento de muita dor, difícil. Pelos resultados que o clube atravessa, perdemos o convívio de um grande profissional que se empenha. Tivemos um início bom, promissor. Infelizmente, demos uma estacionada na tabela, muitas derrotas. Decisão precisou ser tomada, precisamos de um fato novo — disse Marcelo Paz.

Marcelo Paz também ressaltou a necessidade de uma reação imediata da equipe, principalmente nos jogos como mandante, diante da situação do Corinthians na tabela de classificação.

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— Uma decisão precisava ser tomada, precisamos de um fato novo, precisamos voltar a pontuar, ser protagonistas dentro de casa. Infelizmente, não vinha acontecendo — seguiu.

Corinthians busca substituto para Fernando Diniz

Sobre a escolha do próximo treinador, Marcelo Paz afirmou que a diretoria iniciará imediatamente a busca por um substituto. A intenção é contar com um novo comandante já para o clássico contra o Palmeiras, marcado para domingo (11), pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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— Vamos trabalhar de imediato para buscar um novo comandante para o clássico de domingo, precisamos vencer. Eu, particularmente, estou muito triste. Tentamos, mas infelizmente, chegou o momento. Vamos, de imediato, sair daqui e buscar um novo nome — concluiu.

Corinthians com Fernando Diniz

  1. 33 jogos
  2. 13 vitórias
  3. 8 empates
  4. 12 derrotas
  5. 47% de aproveitamento
  6. 36 gols marcados
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