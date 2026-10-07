Corinthians define alvo para substituir Fernando Diniz

O Corinthians tem Ramón Díaz como favorito para assumir o comando técnico da equipe após a demissão de Fernando Diniz. O treinador argentino ganhou força nos bastidores do clube e aparece como principal opção da diretoria para ocupar o cargo.

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Livre no mercado, Ramón Díaz é visto pelo Corinthians como uma opção para assumir imediatamente o comando técnico da equipe. O clube tem pressa para definir o substituto de Fernando Diniz e considera o argentino uma alternativa rápida para o momento em que o clube vive.

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Outro fator que fortalece o nome de Ramón Díaz é sua passagem anterior pelo Corinthians. O argentino deixou uma avaliação positiva pelos resultados conquistados, incluindo o título do Campeonato Paulista, e ganhou força entre as opções analisadas pela diretoria.

Ramón Díaz comandou o Corinthians em 60 partidas, com 31 vitórias, 16 empates e 13 derrotas, alcançando 61% de aproveitamento. No período, a equipe marcou 94 gols, média de 1,6 por jogo, e sofreu 62, com média de 1,0 por partida. O time também terminou 20 confrontos sem ser vazado, o que representa 33% dos jogos disputados.

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Após deixar o Corinthians, o treinador argentino trabalhou no Olimpia, do Paraguai, e no Internacional. As passagens, no entanto, não foram marcadas por resultados positivos.

Ramón Díaz ganha força para voltar ao Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

O Corinthians também avalia o nome de Sylvinho como opção para assumir o comando técnico da equipe, embora o treinador apareça atrás de Ramón Díaz na preferência da diretoria.

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Sylvinho esteve à frente da equipe entre 2021 e 2022. Em cerca de oito meses no comando do Timão, o treinador dirigiu o clube em 43 partidas, com 16 vitórias, 14 empates e 13 derrotas, alcançando 48% de aproveitamento.

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Após deixar o Corinthians, o técnico assumiu a seleção da Albânia e conseguiu classificar a equipe para a Eurocopa de 2024, após terminar na liderança de seu grupo nas Eliminatórias. Foi apenas a segunda classificação do país para a competição em sua história.

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Ao todo, Sylvinho comandou a seleção albanesa em 34 partidas, com 15 vitórias, sete empates e 12 derrotas, além de 40 gols marcados e 30 sofridos.

Corinthians quer ação rápida

O executivo de futebol Marcelo Paz afirmou que a diretoria iniciará imediatamente a busca por um substituto para Fernando Diniz. A intenção é contar com um novo comandante já para o clássico contra o Palmeiras, marcado para domingo (11), pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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— Vamos trabalhar de imediato para buscar um novo comandante para o clássico de domingo, precisamos vencer. Eu, particularmente, estou muito triste. Tentamos, mas infelizmente, chegou o momento. Vamos, de imediato, sair daqui e buscar um novo nome — disse.

Marcelo Paz também ressaltou a necessidade de uma reação imediata da equipe, principalmente nos jogos como mandante, diante da situação do Corinthians na tabela de classificação.

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— Uma decisão precisava ser tomada, precisamos de um fato novo, precisamos voltar a pontuar, ser protagonistas dentro de casa. Infelizmente, não vinha acontecendo — seguiu.