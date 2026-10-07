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Corinthians demite Fernando Diniz após sétima derrota seguida no Brasileirão

Treinador não resistiu à sequência negativa de resultados da equipe

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
07/10/2026 22:24
Atualizado há 5 minutos
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Corinthians demitiu Fernando Diniz (Foto: Edu Andrade/Fatopress/Folhapress)
Corinthians demitiu Fernando Diniz (Foto: Edu Andrade/Fatopress/Folhapress)

O Corinthians demitiu o técnico Fernando Diniz após a derrota por 2 a 1 para o Internacional, na noite desta quarta-feira (7), no Beira-Rio, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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A saída do treinador ocorreu após uma sequência de sete derrotas no Campeonato Brasileiro e oito partidas no total, incluindo a eliminação para o Estudiantes, na Libertadores.

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Fernando Diniz encerrou sua passagem pelo Corinthians após 33 partidas, com 13 vitórias, oito empates e 12 derrotas. O treinador registrou 47% de aproveitamento durante seu trabalho à frente da equipe, que terminou sua passagem em um momento delicado na temporada, próxima da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

Sob o comando de Diniz, o Corinthians marcou 36 gols e sofreu 32, encerrando o período com saldo positivo de quatro. Apesar do equilíbrio nos números, a sequência de resultados negativos aumentou a pressão sobre o treinador e culminou em sua demissão.

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Veja abaixo a nota do Corinthians

O Sport Club Corinthians Paulista comunica o desligamento do técnico Fernando Diniz do comando da equipe masculina de futebol. Além do treinador, deixa o clube sua comissão técnica.

O Corinthians agradece aos profissionais pelo trabalho desenvolvido e deseja sucesso na sequência de suas carreiras.

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