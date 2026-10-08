Caixa libera recursos, e Corinthians quita salários atrasados
Timão consegue pagar vencimentos em meio à crise no clube
O Corinthians quitou os salários de jogadores e funcionários do clube referentes ao mês de setembro, que estavam em atraso. A regularização dos pagamentos foi possível após um acordo com a Caixa Econômica Federal, relacionado à dívida da Neo Química Arena.
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A instituição financeira autorizou a movimentação de R$ 13 milhões que estavam bloqueados em razão do não cumprimento de obrigações financeiras relacionadas ao estádio. Com a liberação dos recursos, o clube conseguiu colocar os vencimentos em dia.
O valor faz parte de um montante de R$ 27 milhões previsto em um acordo para o pagamento da dívida da Neo Química Arena. O restante dos valores devem ser devolvidos, mas com data ainda não definida.
A informação foi publicada incialmente pelo Ge e confirmada pelo Lance!.
Corinthians em crise financeira
O Corinthians enfrenta três transfer bans na Fifa e busca alternativas para equilibrar as contas. O clube quitou o pagamento referente a uma quarta punição, no valor de US$ 225 mil (cerca de R$ 1,15 milhão na cotação atual), relacionada a uma multa disciplinar, mas ainda está longe de resolver todas as pendências.
O clube foi condenado pela Fifa a pagar US$ 1,5 milhão (cerca de R$ 8 milhões) ao Philadelphia Union, dos Estados Unidos, pela contratação do volante José Martínez. A dívida resultou em um dos quatro transfer bans impostos ao Corinthians, que está impedido de registrar novos jogadores.
Outra punição ocorreu em razão do atraso no pagamento de R$ 8 milhões à CBF, referentes à quinta parcela de um acordo firmado na Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD).
O transfer ban mais recente do Corinthians envolve a contratação do volante Charles, realizada em 2024, na gestão do ex-presidente Augusto Melo. O clube foi notificado pela Fifa em 20 de julho após uma dívida com o Midtjylland, da Dinamarca. O Timão acertou a compra do jogador por 1,6 milhão de euros, com pagamento dividido em três parcelas, mas deixou de quitar a última, no valor de 800 mil euros, cujo vencimento ocorreu em março de 2025. Diante do atraso, o clube dinamarquês acionou a entidade máxima do futebol.
Além disso, o Corinthians atrasou o pagamento dos salários dos atletas, mas conseguiu regularizar a situação posteriormente. O clube, porém, ainda possui pendências relacionadas aos direitos de imagem, férias e premiações. A equipe de futebol feminino também enfrentou problemas de pagamentos, mas hoje tem os valores em dia.
Transfer ban no Corinthians
- Fifa: dívida com o Philadelphia Union pela contratação de José Martínez; ❌ (Em aberto)
- Fifa: não pagamento de débito com o Midtjylland pela compra do volante Charles; ❌ (Em aberto)
- Fifa: multa pelo atraso no pagamento de José Martínez, Charles e Talles Magno; ✅ (Pago)
- CBF: atraso no pagamento da parcela de acordo firmado na CNRD; ❌ (Em aberto)
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