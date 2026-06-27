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Balanço do Grupo L da Copa: Inglaterra no 'caminho' do Brasil

Seleção inglesa pode ser a adversária do Brasil nas quartas de final

PorJoão Pedro RodriguesRio de Janeiro (RJ)
27/06/2026 20:17
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Harry Kane comemorando gol contra Panamá na Copa do Mundo
Harry Kane comemorando gol contra Panamá na Copa do Mundo (Foto: ANGELA WEISS / AFP)

Na última rodada do Grupo L da Copa do Mundo, a Inglaterra confirmou o favoritismo e garantiu a primeira colocação da chave após vencer o eliminado Panamá por 2 a 0. No outro duelo, a Croácia derrotou Gana em duelo dramático que garantiu os europeus na segunda posição.

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    Panamá 0x2 Inglaterra

    A Inglaterra venceu o Panamá por 2 a 0 no MetLife Stadium, em Nova Jersey, e garantiu a liderança isolada do Grupo L da Copa do Mundo de 2026. Após um primeiro tempo equilibrado e de forte retranca panamenha, os ingleses deslancharam na etapa final com grande atuação de Jude Bellingham, que abriu o placar aos 17 minutos e, logo depois, deu a assistência para Harry Kane ampliar de cabeça. Com o gol, Kane se isolou como o maior artilheiro da história da Inglaterra em Copas, com 11 gols.

    Com o resultado, o Panamá se despediu da competição, enquanto os ingleses avançaram invictos. No mata-mata, a Inglaterra aguarda a definição oficial da rodada e pode ter como adversário Senegal, RD Congo, Áustria ou Argélia. Caso chegue às quartas de final, os ingleses podem encarar o Brasil.

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    Com gols de Bellingham e Kane, a Inglaterra venceu o Panamá por 2 a 0 pela Copa do Mundo
    Com gols de Bellingham e Kane, a Inglaterra venceu o Panamá por 2 a 0 pela Copa do Mundo (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

    Croácia 2x1 Gana

    A Croácia venceu Gana por 2 a 1 na Filadélfia e garantiu a segunda colocação do Grupo L da Copa do Mundo de 2026. Após dominar o primeiro tempo e abrir o placar com um belo chute de fora da área de Sucic, os croatas viram Gana reagir e empatar aos 29 minutos da etapa final com Luckassen — resultado que, naquele momento, eliminava os europeus.

    A reação croata veio apenas oito minutos depois, sob a liderança do craque Luka Modric. O camisa 10 cobrou uma falta precisa na cabeça de Vlasic, que testou firme para selar a vitória e a classificação. No mata-mata, a Croácia agora aguarda o desfecho do Grupo K e enfrentará o vencedor do confronto entre Portugal e Colômbia.

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    Jogadores da Croácia comemorando gol que deu a vitória sobre Gana na Copa do Mundo
    Vlasic fez o gol que deixou a Croácia em segundo na Copa do Mundo (Foto: Dan Mullan/Getty Images/AFP)

    Tabela do Grupo L da Copa do Mundo

    #TimePWDLDIFFGLSPTS

    1

    Inglaterra

    3

    2

    1

    0

    +4

    6:2

    7

    2

    Croácia

    3

    2

    0

    1

    0

    5:5

    6

    3

    Gana

    3

    1

    1

    1

    0

    2:2

    4

    4

    Panamá

    3

    0

    0

    3

    -4

    0:4

    0

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