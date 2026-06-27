Balanço do Grupo L da Copa: Inglaterra no 'caminho' do Brasil
Seleção inglesa pode ser a adversária do Brasil nas quartas de final
Na última rodada do Grupo L da Copa do Mundo, a Inglaterra confirmou o favoritismo e garantiu a primeira colocação da chave após vencer o eliminado Panamá por 2 a 0. No outro duelo, a Croácia derrotou Gana em duelo dramático que garantiu os europeus na segunda posição.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Panamá 0x2 Inglaterra
A Inglaterra venceu o Panamá por 2 a 0 no MetLife Stadium, em Nova Jersey, e garantiu a liderança isolada do Grupo L da Copa do Mundo de 2026. Após um primeiro tempo equilibrado e de forte retranca panamenha, os ingleses deslancharam na etapa final com grande atuação de Jude Bellingham, que abriu o placar aos 17 minutos e, logo depois, deu a assistência para Harry Kane ampliar de cabeça. Com o gol, Kane se isolou como o maior artilheiro da história da Inglaterra em Copas, com 11 gols.
Com o resultado, o Panamá se despediu da competição, enquanto os ingleses avançaram invictos. No mata-mata, a Inglaterra aguarda a definição oficial da rodada e pode ter como adversário Senegal, RD Congo, Áustria ou Argélia. Caso chegue às quartas de final, os ingleses podem encarar o Brasil.
Croácia 2x1 Gana
A Croácia venceu Gana por 2 a 1 na Filadélfia e garantiu a segunda colocação do Grupo L da Copa do Mundo de 2026. Após dominar o primeiro tempo e abrir o placar com um belo chute de fora da área de Sucic, os croatas viram Gana reagir e empatar aos 29 minutos da etapa final com Luckassen — resultado que, naquele momento, eliminava os europeus.
A reação croata veio apenas oito minutos depois, sob a liderança do craque Luka Modric. O camisa 10 cobrou uma falta precisa na cabeça de Vlasic, que testou firme para selar a vitória e a classificação. No mata-mata, a Croácia agora aguarda o desfecho do Grupo K e enfrentará o vencedor do confronto entre Portugal e Colômbia.
Tabela do Grupo L da Copa do Mundo
|#
|Time
|P
|W
|D
|L
|DIFF
|GLS
|PTS
1
Inglaterra
3
2
1
0
+4
6:2
7
2
Croácia
3
2
0
1
0
5:5
6
3
Gana
3
1
1
1
0
2:2
4
4
Panamá
3
0
0
3
-4
0:4
0
📲 De olho no Lance! e na Copa do Mundo. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
Tudo sobre