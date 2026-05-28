Na luta contra rebaixamento, jogador deixa clube para se juntar à Tunísia

O lateral Ali Abdi protagonizou uma situação inusitada e delicada envolvendo os interesses do clube e seleção. O jogador do Nice, da França, mesmo sem autorização do clube, viajou para se apresentar à seleção da Tunísia para a preparação visando à Copa do Mundo. O clube francês vive momentos decisivos na disputa dos playoffs do rebaixamento da Ligue 1.

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Ali Abdi, lateral do Nice (Foto: OG Nice)

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Claude Puel, treinador do Nice, não se estendeu sobre o assunto e declarou em coletiva de imprensa, que contará apenas com os jogadores que estão à sua disposição.

— Ele viajou. Estou contando com os jogadores que tenho disponíveis, que estarão no treino ainda hoje. Os outros não me interessam — disse Claude Puel.

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Ali Abdi disputou 22 partidas da temporada, tendo três gols marcados, e é um jogador considerado titular do Nice. Sem o lateral, o clube francês volta a campo na próxima sexta-feira, contra o Saint-Étienne. Devido a um empate em zero a zero no jogo de ida, o Nice precisa de apenas uma vitória simples para conseguir a manutenção na elite francesa.

A Tunísia ainda terá mais dois amistosos para disputar antes da Copa do Mundo. Os tunisianos enfrentam a Áustria no dia 1º de junho e depois encerram a preparação para o Mundial contra a Bélgica (6 de junho). A estreia na Copa acontece no dia 14 de maio, contra a Suécia.

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