Técnico do penta, Felipão reencontra Seleção e Ancelotti na Granja

A presença de Luiz Felipe Scolari na Granja Comary, em Teresópolis, nesta quinta-feira (28), trouxe um clima de nostalgia e respeito à concentração da Seleção Brasileira. Atualmente coordenador técnico do Grêmio, Felipão visitou a delegação brasileira e o técnico Carlo Ancelotti, conforme informou a assessoria de imprensa da CBF.

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A tendência é que o experiente treinador converse com os jogadores e integrantes da comissão técnica antes de deixar a concentração. A visita acontece em um momento importante da preparação da Seleção Brasileira para a disputa da Copa do Mundo e simboliza a aproximação entre diferentes gerações do futebol nacional.

Felipão tem uma história marcante à frente da Seleção Brasileira. O treinador comandou o Brasil em duas Copas do Mundo e é lembrado principalmente pelo título conquistado em 2002. Naquela edição, disputada na Coreia do Sul e no Japão, a equipe brasileira contou com Ronaldo Fenômeno, Rivaldo e Ronaldinho Gaúcho.

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Sob o comando de Felipão, o Brasil teve uma campanha sólida e terminou o torneio com o pentacampeonato mundial. Na decisão, a Seleção derrotou a Alemanha por 2 a 0, com dois gols marcados por Ronaldo, que encerrou a competição como artilheiro e protagonista da conquista.

Mais de uma década depois, Luiz Felipe Scolari voltou ao comando da Seleção Brasileira. Em 2013, o treinador liderou o time na conquista da Copa das Confederações. Na final disputada no Maracanã, o Brasil venceu a Espanha por 3 a 0 em uma atuação dominante diante da então campeã mundial.

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No entanto, a segunda passagem de Felipão também ficou marcada pelo trauma da Copa do Mundo de 2014. Jogando em casa, a Seleção Brasileira vinha embalada na competição, mas sofreu um duro golpe nas quartas de final, quando Neymar sofreu uma grave lesão na coluna após uma pancada durante a vitória por 2 a 1 sobre a Colômbia.

Sem o principal jogador da equipe, o Brasil entrou em campo diante da Alemanha nas semifinais e acabou sofrendo a histórica derrota por 7 a 1 no Mineirão, em Belo Horizonte. O resultado se tornou a pior derrota da história da Seleção Brasileira em Copas do Mundo e marcou profundamente o futebol brasileiro.

A visita de Felipão à Granja Comary acontece justamente em um período de renovação e expectativa na Seleção comandada por Carlo Ancelotti. O encontro entre dois treinadores de enorme relevância no cenário mundial reforça o peso da história da equipe nacional e a busca pelo tão sonhado hexacampeonato.

Rodrigo Caetano, Ancelotti e Felipão na Granja Comary (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Felipão recepcionou Ancelotti em 2025

A presença de Felipão na Granja Comary nesta quinta-feira pode ser considerada uma retribuição de Ancelotti ao treinador brasileiro. Afinal, foi o comandante pentacampeão mundial quem recepcionou o italiano em sua chegada ao Brasil, em 2025, durante evento realizado em um hotel na Zona Sudoeste do Rio.

Carlo Ancelotti recebe camisa das mãos de Felipão na CBF (Foto: Marcio Dolzan/Lance)

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