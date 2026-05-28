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Técnico do penta, Felipão reencontra Seleção e Ancelotti na Granja

Treinador visita CT da CBF e tem encontro com comissão técnica e jogadores

Márcio Iannacca
Enviado Especial
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Marcio Dolzan
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Lucas Bayer
Enviado Especial
Dia 28/05/2026
12:02
Atualizado há 6 minutos
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Felipão conversa com Ancelotti e Rodrigo Caetano na Granja Comary (Foto: Lucas Bayer / Lance!)
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A presença de Luiz Felipe Scolari na Granja Comary, em Teresópolis, nesta quinta-feira (28), trouxe um clima de nostalgia e respeito à concentração da Seleção Brasileira. Atualmente coordenador técnico do Grêmio, Felipão visitou a delegação brasileira e o técnico Carlo Ancelotti, conforme informou a assessoria de imprensa da CBF.

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A tendência é que o experiente treinador converse com os jogadores e integrantes da comissão técnica antes de deixar a concentração. A visita acontece em um momento importante da preparação da Seleção Brasileira para a disputa da Copa do Mundo e simboliza a aproximação entre diferentes gerações do futebol nacional.

Felipão tem uma história marcante à frente da Seleção Brasileira. O treinador comandou o Brasil em duas Copas do Mundo e é lembrado principalmente pelo título conquistado em 2002. Naquela edição, disputada na Coreia do Sul e no Japão, a equipe brasileira contou com Ronaldo Fenômeno, Rivaldo e Ronaldinho Gaúcho.

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Sob o comando de Felipão, o Brasil teve uma campanha sólida e terminou o torneio com o pentacampeonato mundial. Na decisão, a Seleção derrotou a Alemanha por 2 a 0, com dois gols marcados por Ronaldo, que encerrou a competição como artilheiro e protagonista da conquista.

Mais de uma década depois, Luiz Felipe Scolari voltou ao comando da Seleção Brasileira. Em 2013, o treinador liderou o time na conquista da Copa das Confederações. Na final disputada no Maracanã, o Brasil venceu a Espanha por 3 a 0 em uma atuação dominante diante da então campeã mundial.

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No entanto, a segunda passagem de Felipão também ficou marcada pelo trauma da Copa do Mundo de 2014. Jogando em casa, a Seleção Brasileira vinha embalada na competição, mas sofreu um duro golpe nas quartas de final, quando Neymar sofreu uma grave lesão na coluna após uma pancada durante a vitória por 2 a 1 sobre a Colômbia.

Sem o principal jogador da equipe, o Brasil entrou em campo diante da Alemanha nas semifinais e acabou sofrendo a histórica derrota por 7 a 1 no Mineirão, em Belo Horizonte. O resultado se tornou a pior derrota da história da Seleção Brasileira em Copas do Mundo e marcou profundamente o futebol brasileiro.

A visita de Felipão à Granja Comary acontece justamente em um período de renovação e expectativa na Seleção comandada por Carlo Ancelotti. O encontro entre dois treinadores de enorme relevância no cenário mundial reforça o peso da história da equipe nacional e a busca pelo tão sonhado hexacampeonato.

Rodrigo Caetano, Ancelotti e Felipão na Granja Comary (Foto: Lucas Bayer/Lance!)
Rodrigo Caetano, Ancelotti e Felipão na Granja Comary (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Felipão recepcionou Ancelotti em 2025

A presença de Felipão na Granja Comary nesta quinta-feira pode ser considerada uma retribuição de Ancelotti ao treinador brasileiro. Afinal, foi o comandante pentacampeão mundial quem recepcionou o italiano em sua chegada ao Brasil, em 2025, durante evento realizado em um hotel na Zona Sudoeste do Rio.

Carlo Ancelotti recebe camisa das mãos de Felipão
Carlo Ancelotti recebe camisa das mãos de Felipão na CBF (Foto: Marcio Dolzan/Lance)

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