TERESÓPOLIS - A Seleção Brasileira realizou, na manhã desta quinta-feira (28), o segundo treino na Granja Comary visando à preparação para a Copa do Mundo. Mais uma vez sem Neymar, que se recupera de uma lesão de grau 2 na panturrilha direita, as atividades da Canarinho contaram com a presença de Felipão, técnico campeão do pentacampeonato mundial.

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Como foi o treino da Seleção Brasileira

A imprensa teve acesso aos 15 minutos iniciais da atividade da Seleção Brasileira. Os primeiros jogadores a entrarem em campo foram Danilo Santos e Endrick, seguidos pelos demais atletas. Danilo, que havia ficado fora do primeiro treino por conta de um trabalho regenerativo, participou normalmente das atividades desta quinta-feira.

Danilo e Endrick na Granja Comary (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

O treino começou com um trabalho de aquecimento. Em clima leve e descontraído, os atletas foram divididos, posteriormente, em três grupos, dois deles com coletes azuis e laranjas. Na sequência, os convocados realizaram um exercício de troca de passes curtos.

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Jogadores da Seleção durante treino na Granja (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Torcedores gritam nomes dos jogadores

Enquanto os jogadores entravam no campo para treinar, torcedores em uma casa próxima ao centro de treinamento gritavam os nomes dos atletas. O convocado mais festejado foi Vini Jr.

Torcedores em uma camisa próxima à Granja (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Presença de Felipão na Granja Comary

Coordenador técnico do Grêmio, Felipão chegou ao gramado do centro de treinamento ao lado de Rodrigo Caetano, coordenador de seleções masculinas da CBF. O campeão mundial cumprimentou jogadores e funcionários da Seleção antes de seguir em direção a Carlo Ancelotti. A dupla conversou por alguns minutos.

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Rodrigo Caetano, Ancelotti e Felipão na Granja Comary (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Veja outras imagens do treino da Seleção Brasileira

Jogadores da Seleção durante treino na Granja (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Jogadores da Seleção durante treino na Granja (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Jogadores da Seleção durante o trabalho de aqueciemento (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

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