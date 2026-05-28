Com presença de Felipão, Seleção Brasileira realiza treino na Granja; veja como foi
Imprensa teve acesso aos primeiros 15 minutos das atividades
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TERESÓPOLIS - A Seleção Brasileira realizou, na manhã desta quinta-feira (28), o segundo treino na Granja Comary visando à preparação para a Copa do Mundo. Mais uma vez sem Neymar, que se recupera de uma lesão de grau 2 na panturrilha direita, as atividades da Canarinho contaram com a presença de Felipão, técnico campeão do pentacampeonato mundial.
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Como foi o treino da Seleção Brasileira
A imprensa teve acesso aos 15 minutos iniciais da atividade da Seleção Brasileira. Os primeiros jogadores a entrarem em campo foram Danilo Santos e Endrick, seguidos pelos demais atletas. Danilo, que havia ficado fora do primeiro treino por conta de um trabalho regenerativo, participou normalmente das atividades desta quinta-feira.
O treino começou com um trabalho de aquecimento. Em clima leve e descontraído, os atletas foram divididos, posteriormente, em três grupos, dois deles com coletes azuis e laranjas. Na sequência, os convocados realizaram um exercício de troca de passes curtos.
Torcedores gritam nomes dos jogadores
Enquanto os jogadores entravam no campo para treinar, torcedores em uma casa próxima ao centro de treinamento gritavam os nomes dos atletas. O convocado mais festejado foi Vini Jr.
Presença de Felipão na Granja Comary
Coordenador técnico do Grêmio, Felipão chegou ao gramado do centro de treinamento ao lado de Rodrigo Caetano, coordenador de seleções masculinas da CBF. O campeão mundial cumprimentou jogadores e funcionários da Seleção antes de seguir em direção a Carlo Ancelotti. A dupla conversou por alguns minutos.
Veja outras imagens do treino da Seleção Brasileira
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