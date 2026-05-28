Neymar pode ser cortado da Copa? Entenda os prazos e vote na enquete

A confirmação de que Neymar tem lesão muscular de grau 2 torna incerta a participação do atacante do Santos na Copa do Mundo. O médico da Seleção, Rodrigo Lasmar, declarou nesta quinta-feira (28) que o jogador poderá ficar até três semanas afastado, o que o tiraria da estreia no Mundial. E a incerteza tem um reflexo prático: até quando a CBF poderá cortar, e incluir, jogadores para a Copa? O Lance! também quer a sua opinião: vote na enquete ao final deste texto.

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Pelo regulamento da Copa do Mundo, a Seleção tem duas datas limites para decidir se contará ou não com Neymar. A primeira é neste sábado (30), quando a CBF precisa enviar à Fifa a relação oficial com os 26 convocados. A entidade irá publicar a relação de todos os inscritos na terça-feira (2 de junho).

Se incluir Neymar na lista de inscritos para o Mundial, o atacante precisará demonstrar boa evolução da lesão na panturrilha até 12 de junho, véspera da estreia do Brasil na Copa do Mundo, diante do Marrocos. Isso porque esse é o prazo limite para a substituição de jogadores de linha lesionados.

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"Um jogador incluído na lista final só poderá ser substituído por um jogador da lista provisória em caso de lesão grave ou doença até 24 horas antes do início da primeira partida de sua seleção na Copa do Mundo da Fifa 2026", diz o regulamento da competição.

A substituição, no entanto, não é automática. A CBF precisará enviar exames à Fifa que comprovem que a lesão do atleta terá prazo de recuperação que inviabilize a participação na Copa.

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"Após o recebimento e a aceitação de um laudo médico detalhado por escrito em um dos idiomas oficiais da Fifa, a Comissão Médica representada pelo responsável médico do torneio determinará se a lesão ou doença é grave o suficiente para impedir a participação do jogador na Copa do Mundo da Fifa de 2026", ressalta o regulamento.

Neymar sente a panturrilha no jogo do Santos diante do Coritiba, véspera da convocação da Seleção para a Copa (Foto: Leco Viana/Folhapress)

A partir de agora, Neymar passará por avaliações diárias por parte da equipe médica da Seleção.

— Ele segue em tratamento, e em duas ou três semanas estará liberado. Vamos avaliar dia a dia. A expectativa é essa — declarou Rodrigo Lasmar.

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