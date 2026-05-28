Santos se posiciona sobre lesão de Neymar: 'Estará pronto para disputar a Copa do Mundo'

O Santos emitiu uma nota nesta quinta-feira (28) se posicionando sobre a lesão de Neymar. Segundo o clube, todos os exames realizados pelo atleta foram compartilhados com a CBF.

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O camisa 10 do Peixe sentiu um desconforto na panturrilha direita no dia 17 de abril, na derrota por 3 a 0 para o Coritiba, na Neo Química Arena. Na ocasião, o técnico Cuca afirmou, em entrevista coletiva, que o jogador só deixou o gramado na reta final da partida por conta de uma substituição equivocada feita pela equipe de arbitragem. No entanto, a situação se mostrou mais grave do que o esperado. Inclusive, Neymar ficou fora dos últimos três jogos da equipe para se preservar visando à Copa do Mundo.

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Neymar se apresentou à Seleção Brasileira na última quarta-feira (27), na Granja Comary, em Teresópolis, no Rio de Janeiro, e realizou novos exames. Vale lembrar que, na manhã da convocação oficial da Amarelinha para o Mundial, no dia 18 de maio, a CBF já havia solicitado exames de imagem ao Santos.

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Nos exames realizados pela CBF na última quarta-feira (27), foi constatada uma lesão de grau 2 na panturrilha de Neymar. Com isso, o jogador poderá ficar até três semanas afastado dos gramados, o que ameaça sua participação na Copa do Mundo.

— Neymar se apresentou ontem (quarta-feira). Fez os exames médicos complementares e terminamos com uma ressonância magnética, que confirmou uma lesão de grau 2 na panturrilha. Ele segue em tratamento e, em duas ou três semanas, estará liberado. Vamos avaliar dia a dia. A expectativa é essa — declarou Lasmar, em pronunciamento na Granja Comary.

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O médico da Seleção deixou o local sem responder às perguntas da imprensa.

Neymar durante partida do Santos na Neo Química Arena. Fotos: Raul Baretta/ Santos FC)

Confira a nota do Santos sobre a lesão de Neymar:

Sobre a questão clínica do atleta Neymar Jr., o Departamento Médico do Santos FC esclarece que:

Absolutamente todos os exames realizados por Neymar Jr. foram compartilhados com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) até o dia 18, data da convocação. O prazo de duas semanas é contado a partir do dia 17 e termina neste domingo (31) para que o jogador estivesse apto a voltar às atividades. Lembrando sempre que essas estimativas variam de pessoa para pessoa e conforme a necessidade da equipe e importância dos jogos. A equipe de fisioterapia da seleção brasileira é composta também por profissionais do Santos FC que acompanham Neymar Jr. há mais de 10 anos e em todo esse processo de recuperação. O departamento médico do clube está alinhado e em concordância com o cronograma de tratamento definido pela equipe médica da CBF. Os profissionais do Santos FC conhecem a capacidade de recuperação do atleta e estão confiantes de que Neymar estará pronto para disputar a Copa do Mundo.

O Santos entra em campo novamente no próximo sábado (30), às 20h, contra o Vitória, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time é o primeiro clube da zona do rebaixamento e acumula apenas quatro vitórias em 17 partidas.

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